Главный бой UFC Fight Night 220 отменён из-за срочной госпитализации Никиты Крылова
Никита Крылов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikitakrylovfc
Поединок российского бойца ММА Никиты Крылова с американцем Райаном Спэнном был отменён из-за срочной госпитализации. Россиянин попал в больницу с отравлением за несколько часов до турнира UFC Fight Night 220. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.
"К середине карда мне сказали, что у него есть проблемы с желудком. Врач пытался исправить ситуацию, но ничего не помогло. Мне пришлось отменить поединок. Врачи сказали, что это была какая-то инфекция", — сообщил он на пресс-конференции.
Вместе с тем президент UFC заверил, что бой состоится в ближайшие недели. Как рассказал ТАСС представитель Крылова, у бойца сильное отравление, его тошнит и поднялась температура. При этом причину отравления он не уточнил.
Ранее Лайф писал о победе Ислама Махачева в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Он одолел соперника в бою за чемпионство в лёгком весе UFC и защитил свой пояс. Спортсмен также заявил, что не планирует завершать карьеру и может провести реванш с Волкановски.