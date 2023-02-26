Главный бой UFC Fight Night 220 отменён из-за срочной госпитализации Никиты Крылова

Поединок российского бойца ММА Никиты Крылова с американцем Райаном Спэнном был отменён из-за срочной госпитализации. Россиянин попал в больницу с отравлением за несколько часов до турнира UFC Fight Night 220. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

"К середине карда мне сказали, что у него есть проблемы с желудком. Врач пытался исправить ситуацию, но ничего не помогло. Мне пришлось отменить поединок. Врачи сказали, что это была какая-то инфекция", — сообщил он на пресс-конференции.

Вместе с тем президент UFC заверил, что бой состоится в ближайшие недели. Как рассказал ТАСС представитель Крылова, у бойца сильное отравление, его тошнит и поднялась температура. При этом причину отравления он не уточнил.