ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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10 апреля, 09:23

VK создала карту цифровых учителей, которая объединит педагогов со всей России

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, в связи с чем соцсеть VK представила карту цифровых учителей. Она поможет педагогам обмениваться опытом и развивать образовательную сферу. Подробнее об инновации рассказали разработчики сервиса.

Теперь российские педагоги могут знакомиться с профессионалами из любого уголка страны и обсуждать с ними актуальные вопросы обучения школьников. Чтобы начать пользоваться картой, специалист должен заполнить анкету в мини-приложении.

"Если учитель найдёт в сервисе коллегу с похожими интересами или захочет задать вопрос более опытному преподавателю, он сможет перейти на его страницу во "ВКонтакте" и связаться с ним. <...> На этой карте мы планируем собрать учителей-лидеров, которые двигают школьное образование вперёд с помощью востребованных цифровых сервисов и продуктов", — уточнили в VK.

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О том, что эпоха цифровых технологий с каждым днём открывает для специалистов новые возможности, ранее напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он заявил о необходимости учить детей актуальным специальностям и поблагодарил педагогов за то, что они не отстают от современных реалий.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ирина Фальке
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