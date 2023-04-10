VK создала карту цифровых учителей, которая объединит педагогов со всей России

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, в связи с чем соцсеть VK представила карту цифровых учителей. Она поможет педагогам обмениваться опытом и развивать образовательную сферу. Подробнее об инновации рассказали разработчики сервиса.

Теперь российские педагоги могут знакомиться с профессионалами из любого уголка страны и обсуждать с ними актуальные вопросы обучения школьников. Чтобы начать пользоваться картой, специалист должен заполнить анкету в мини-приложении.

"Если учитель найдёт в сервисе коллегу с похожими интересами или захочет задать вопрос более опытному преподавателю, он сможет перейти на его страницу во "ВКонтакте" и связаться с ним. <...> На этой карте мы планируем собрать учителей-лидеров, которые двигают школьное образование вперёд с помощью востребованных цифровых сервисов и продуктов", — уточнили в VK.