"Мы живём в цифровую эпоху": Воробьёв заявил о необходимости учить детей современным специальностям

Одной из основных задач для детских садов и школ Московской области является внедрение умных и передовых технологий. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на церемонии открытия Года педагога и наставника в регионе, пишет телеканал "360".

"Мы живём в современную цифровую эпоху, и мы не должны об этом забывать. Это предполагает от каждого из нас, независимо от возраста, постоянно находиться в поиске нового, что позволит нашим детям быть конкурентоспособными. Это касается и программирования. Ребята увлекаются робототехникой, программированием", — заявил он, обращаясь к педагогам и воспитателям региона.

Глава региона поблагодарил педагогов за то, что они не отстают от современных реалий. Он рекомендовал им до конца разобраться в темах искусственного интеллекта, робототехники и IT, если они ещё не сделали этого.

По словам Воробьёва, готовить детей по этим направлениям нужно поэтапно, а начинать ещё в детском саду. Он считает, что это должно облегчить ребятам учёбу в школе.