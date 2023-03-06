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Регион
Опубликовано 6 марта 2023, 11:43
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Воробьёв призвал власти работать в команде ради помощи родным бойцов СВО

Воробьёв: Помощь бойцам СВО и их семьям должна быть командной

Необходимо уделить особое внимание семьям военнослужащих, задействованных в зоне проведения СВО, заявил в ходе еженедельного совещания с зампредами губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию уделил данной теме особое внимание.

"Мы должны вспомнить послание, которое наш президент давал Федеральному собранию, где особый блок [был] уделён вниманию тем семьям, чьи сыновья, мужья, отцы находятся на передовой. Сегодня мы попросили наших уважаемых глав пригласить и волонтёров, и активистов, и членов семей, которые тоже ждут, помогают, участвуют в жизни бойцов", — цитирует его телеканал "360".

Губернатор добавил, что, решая данный вопрос, власти должны стать командой с взаимовыручкой, взаимопониманием и партнёрством, причём всё это должно быть от чистого сердца. Он призвал уделить внимание тем, кто сегодня испытывает сложности.

Воробьёв напомнил, что в Подмосковье множество военнослужащих, в связи с чем Владимир Путин принял решение по отпускам и системе ротации, что также требует внимания и дополнительных разъяснений. Губернатор поблагодарил глав округов, активистов и комитеты, которые осуществляют "постоянное сопровождение всего того, что важно".

В Москве открылся центр поддержки бойцов СВО и их семей
В Москве открылся центр поддержки бойцов СВО и их семей

Ранее Андрей Воробьёв посетил Кантемировскую дивизию в Наро-Фоминске и наградил её бойцов медалями Жукова и "За отвагу". С начала СВО она систематически получает от Московской области различную помощь: тепловизоры, квадрокоптеры, рации, дизельные генераторы, печки, инструменты, лекарства и многое другое.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Константинов
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