Воробьёв призвал власти работать в команде ради помощи родным бойцов СВО

Необходимо уделить особое внимание семьям военнослужащих, задействованных в зоне проведения СВО, заявил в ходе еженедельного совещания с зампредами губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию уделил данной теме особое внимание.

"Мы должны вспомнить послание, которое наш президент давал Федеральному собранию, где особый блок [был] уделён вниманию тем семьям, чьи сыновья, мужья, отцы находятся на передовой. Сегодня мы попросили наших уважаемых глав пригласить и волонтёров, и активистов, и членов семей, которые тоже ждут, помогают, участвуют в жизни бойцов", — цитирует его телеканал "360".

Губернатор добавил, что, решая данный вопрос, власти должны стать командой с взаимовыручкой, взаимопониманием и партнёрством, причём всё это должно быть от чистого сердца. Он призвал уделить внимание тем, кто сегодня испытывает сложности.

Воробьёв напомнил, что в Подмосковье множество военнослужащих, в связи с чем Владимир Путин принял решение по отпускам и системе ротации, что также требует внимания и дополнительных разъяснений. Губернатор поблагодарил глав округов, активистов и комитеты, которые осуществляют "постоянное сопровождение всего того, что важно".