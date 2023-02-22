Губернатор Воробьёв наградил бойцов Кантемировской дивизии в зоне СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в преддверии Дня защитника Отечества посетил Кантемировскую дивизию в Наро-Фоминске и наградил её военнослужащих, принявших участие в СВО, медалями Жукова и "За отвагу".

"От имени верховного главнокомандующего хочу поздравить вас, поблагодарить за службу в это очень непростое и ответственное время. Многие из бойцов Кантемировской дивизии и из наших воинских частей Подмосковья находятся на передовой... Желаю [вам] мужества и здоровья. Сегодня как никогда нужны братство, единение, взаимовыручка и помощь", — цитирует его телеканал "360".

С начала СВО Кантемировская дивизия систематически получает от Московской области гуманитарную помощь: тепловизоры, квадрокоптеры, рации, дизельные генераторы, печки, инструменты, лекарства и многое другое, а сегодня губернатор привёз бойцам дополнительную экипировку.

"Мы ставим себе задачу максимально внимательно относиться к тому, что необходимо в зоне СВО и семьям военнослужащих", — добавил Воробьёв.

Дивизию сформировали в 1942, сегодня в неё входят мотострелковый полк, а также два танковых, самоходно-артиллерийский, зенитно-ракетный, разведывательный, инженерно-саперный и медицинский батальоны и ряд иных соединений. В СВО участвуют 7,2 тысячи бойцов Кантемировской дивизии, из которых к наградам представили уже 702.