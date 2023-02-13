Названы IT-специальности, набирающие популярность в России

Работа на импортозамещение станет одним из самых популярных направлений в отечественной сфере IT. Нужно углублённо разрабатывать отечественные программы, создавать приложения и автоматизировать процессы в бизнесе. При этом изменятся и зарплатные ожидания программистов. Таким прогнозом поделился программный директор направления "Программирование" Сергей Попов из Skillbox.

По его мнению, бизнес, столкнувшийся с вопросом оптимизации расходов, в найме будет предпочитать специалистов средней квалификации, а также начнёт рассматривать работников с небольшим опытом.

"Тренду может также способствовать трудоустройство в зарубежные компании ранее переехавших из страны высококвалифицированных разработчиков. Это может привести к росту конкуренции среди специалистов среднего звена, а соответственно, увеличению зарплатной вилки для них", — рассказал Попов в беседе с RT.

По его словам, в список наиболее популярных специалистов в области IT входят те, кто занимается разработкой на Java. Они решают большую часть задач бизнеса в вопросах взаимодействия с конечным пользователем. В том числе речь идёт о поддержке корпоративного софта, создании приложений, включая банковские, обслуживании касс. Также популярны разработчики на C++ и С#. Эти специалисты не только пишут сложный софт для производств, но и занимаются поддержкой поисковиков, игр, графических движков, приложений.

Ещё одна категория — разработчики на Python. Программисты используют этот язык, чтобы писать веб-приложения, нейросети, автоматизацию процессов. Python также используется для программирования игр и ботов в соцсетях. Популярны и эксперты Data Scientist. Это не конкретный, а скорее собирательный термин для всех тех, кто работает с данными, пояснил Попов. В их число, например, входят аналитики и data-инженеры, собирающие, обрабатывающие, анализирующие информацию, проверяющие гипотезы и выстраивающие прогнозные модели.