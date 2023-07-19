"А мне всё мало": Звезда 90-х громко напомнила о себе, ворвавшись с сочным фото с отдыха

Всегда приятно с ностальгией вспоминать про исполнителей или звёзд, которые были популярными в 90-х и нулевых, в расцвет нашей молодости. Удивительно, но что тогда, что сейчас молодёжь продолжает танцевать под того же "Кислотного диджея". Мы помним Оксану Почепу ещё совсем юной девушкой: когда в пионерском галстуке и с двумя хвостиками она прыгала на сцене и агитировала подпевать. Удержаться было невозможно!

Но как прославилась певица Акула, с чего началась её карьера? Судьба или чистая случайность, но Оксана Почепа целенаправленно не планировала идти в певицы. Приехала на пробы как группа поддержки подруги. Прослушивание тогда проводил виджей местной радиостанции Андрей Баскаков, музыкант набирал претенденток на роль солистки в новый музыкальный проект "Малолетка". Увы, но подруга провалила, а вот талант будущей Акулы раскрыли. Таким образом, уже в 14 лет она подписала свой первый контракт и начала зарабатывать пением.

Какой мы помним певицу Оксану Почепу (Акулу) из 90-х с песней "Кислотный DJ". Видео © YouTube / kristi66ka

Но как выглядит Оксана Почепа сегодня? Что стало со знаменитой певицей Акулой из 90-х? Девушка продолжает заниматься музыкой, писать и исполнять песни. Её последний трек вышел в начале лета, 6 июня. Правда, личную жизнь артистка держит в секрете, поэтому неизвестно, есть ли у Акулы дети.

Зато точно ясно, что у 38-летней певицы всё прекрасно с внешним видом. На фото с отдыха Почепа красуется в модном анималистичном купальнике и явно гордится сохранённой фигурой. От немного угловатого подростка ничего уже не осталось, девушка с годами расцвела, а её фигура раскрылась в полной красе. А что насчёт музыки: вы слушаете Акулу в 2023 году? Ответ пишите в комментариях.

Как сегодня выглядит певица Акула и что стало с Оксаной Почепой из 90-х? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pochepa