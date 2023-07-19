"Всё под контролем": В семье госпитализированного актёра из "12 стульев" рассказали о его состоянии
Сын Игоря Ясуловича опроверг сообщения о резком ухудшении здоровья актёра
С народным артистом России Игорем Ясуловичем, который попал на днях в больницу, всё в порядке, его состояние полностью контролируют врачи. Об этом сообщил его сын — кинорежиссёр и актёр Алексей Ясулович, комментируя слухи о резком ухудшении самочувствия 81-летнего отца.
"Госпитализация плановая. Остальное — наше дело, врачебная тайна. Всё хорошо, всё нормально, всё под контролем", — сказал Ясулович-младший в беседе с телеканалом "360".
Ранее появилась информация о том, что якобы состояние госпитализированного актёра из фильмов "Бриллиантовая рука", "12 стульев" резко ухудшилось, что он находится в реанимации и его якобы подключили к аппарату ИВЛ.
ТАСС / Сергей Бобылев