"Всё под контролем": В семье госпитализированного актёра из "12 стульев" рассказали о его состоянии

С народным артистом России Игорем Ясуловичем, который попал на днях в больницу, всё в порядке, его состояние полностью контролируют врачи. Об этом сообщил его сын — кинорежиссёр и актёр Алексей Ясулович, комментируя слухи о резком ухудшении самочувствия 81-летнего отца.