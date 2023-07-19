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19 июля, 08:10
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Звезду "Бриллиантовой руки" и "12 стульев" подключили к ИВЛ

Mash: Актёра Ясуловича подключили к ИВЛ

Состояние народного артиста России Игоря Ясуловича, госпитализированного накануне, ухудшилось. Как передаёт Mash, звезду фильмов "Бриллиантовая рука", "12 стульев" после четырёх операций подключили к ИВЛ.

По данным телеграм-канала, вчера Ясуловичу провели две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. Затем врачи прооперировали брюшную полость и дополнительно вывели жидкость из дыхательных путей. Сейчас Игорь Николаевич находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ.

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Накануне Лайф писал, что в Москве экстренно госпитализировали Игоря Ясуловича. У актёра подозревали острое повреждение почек. 81-летний артист перенёс уже несколько операций. При этом сын народного артиста России заявил, что отца госпитализировали планово.

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ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Александра Вишнякова
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