Звезду "Бриллиантовой руки" и "12 стульев" подключили к ИВЛ
Mash: Актёра Ясуловича подключили к ИВЛ
Состояние народного артиста России Игоря Ясуловича, госпитализированного накануне, ухудшилось. Как передаёт Mash, звезду фильмов "Бриллиантовая рука", "12 стульев" после четырёх операций подключили к ИВЛ.
По данным телеграм-канала, вчера Ясуловичу провели две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. Затем врачи прооперировали брюшную полость и дополнительно вывели жидкость из дыхательных путей. Сейчас Игорь Николаевич находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ.
Накануне Лайф писал, что в Москве экстренно госпитализировали Игоря Ясуловича. У актёра подозревали острое повреждение почек. 81-летний артист перенёс уже несколько операций. При этом сын народного артиста России заявил, что отца госпитализировали планово.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав