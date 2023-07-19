Звезду "Бриллиантовой руки" и "12 стульев" подключили к ИВЛ

По данным телеграм-канала, вчера Ясуловичу провели две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. Затем врачи прооперировали брюшную полость и дополнительно вывели жидкость из дыхательных путей. Сейчас Игорь Николаевич находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ.