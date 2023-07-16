Стало известно о состоянии видевшего галлюцинации Ивана Краско
Mash: Состояние госпитализированного с инсультом актёра Краско стабилизировалось
Иван Краско. Обложка © ТАСС / Замир Усманов
Состояние народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного после инсульта, стабилизировалось. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, актёру не понадобилось проводить никаких операций. 92-летний Краско сам пошёл на поправку. Он уже перестал видеть галлюцинации, но психомоторное возбуждение сохраняется.
Врачи приняли решение пока оставить артиста на нейропротекторной поддержке. При этом медики не теряют бдительности и в любой момент готовы оказать Краско помощь, ведь он до сих пор находится в реанимации.
Напомним, 13 июля стало известно, что народный артист России Иван Краско был госпитализирован после ухудшения самочувствия. В тяжёлом состоянии актёр попал в реанимацию, у него даже начались галлюцинации. Инсульт произошёл у Краско уже второй раз с начала года. Первый был в январе, тогда артиста определили в реанимацию, а позже перевели в обычную палату и выписали. Сейчас же стало известно, что у 92-летнего актёра удалили тромб в головном мозге.