Стало известно о состоянии видевшего галлюцинации Ивана Краско

По данным телеграм-канала, актёру не понадобилось проводить никаких операций. 92-летний Краско сам пошёл на поправку. Он уже перестал видеть галлюцинации, но психомоторное возбуждение сохраняется.

Врачи приняли решение пока оставить артиста на нейропротекторной поддержке. При этом медики не теряют бдительности и в любой момент готовы оказать Краско помощь, ведь он до сих пор находится в реанимации.