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16 июля, 13:42

Стало известно о состоянии видевшего галлюцинации Ивана Краско

Mash: Состояние госпитализированного с инсультом актёра Краско стабилизировалось

<p>Иван Краско. Обложка © ТАСС / Замир Усманов</p>

Иван Краско. Обложка © ТАСС / Замир Усманов

Состояние народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного после инсульта, стабилизировалось. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, актёру не понадобилось проводить никаких операций. 92-летний Краско сам пошёл на поправку. Он уже перестал видеть галлюцинации, но психомоторное возбуждение сохраняется.

Врачи приняли решение пока оставить артиста на нейропротекторной поддержке. При этом медики не теряют бдительности и в любой момент готовы оказать Краско помощь, ведь он до сих пор находится в реанимации.

"Речь стала невнятной": Появились подробности экстренной госпитализации актёра Краско

"Речь стала невнятной": Появились подробности экстренной госпитализации актёра Краско

Напомним, 13 июля стало известно, что народный артист России Иван Краско был госпитализирован после ухудшения самочувствия. В тяжёлом состоянии актёр попал в реанимацию, у него даже начались галлюцинации. Инсульт произошёл у Краско уже второй раз с начала года. Первый был в январе, тогда артиста определили в реанимацию, а позже перевели в обычную палату и выписали. Сейчас же стало известно, что у 92-летнего актёра удалили тромб в головном мозге.

Николь Вербер
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