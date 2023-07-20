Психолог раскрыл неожиданное различие: Почему люди заводили семьи в древности и почему — сейчас
Психолог Коридзе: В древности люди заводили семьи, чтобы было больше шансов выжить
Сегодняшняя модель семьи не похожа на ту, которую выстраивали наши предки. На это различие указал практикующий психолог Александр Коридзе. По его словам, в прежние времена даже банально выжить в одиночку было намного сложнее, чем с семьёй, — близкие в буквальном смысле выполняли роль тыла. А в наше время человек создаёт семью по другим мотивам.
"Одной из причин, по которой создавали семьи, было как раз то, что необходимо было выживать, нужны были дополнительные рабочие руки. В наше время эта причина отходит на второй план и чаще люди создают семью, чтобы завести потомство, чтобы любить друг друга, заботиться и наполнить свою жизнь некими чувствами, эмоциями и новыми смыслами", — приводит слова эксперта РИАМО.
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