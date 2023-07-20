Психолог раскрыл неожиданное различие: Почему люди заводили семьи в древности и почему — сейчас

Сегодняшняя модель семьи не похожа на ту, которую выстраивали наши предки. На это различие указал практикующий психолог Александр Коридзе. По его словам, в прежние времена даже банально выжить в одиночку было намного сложнее, чем с семьёй, — близкие в буквальном смысле выполняли роль тыла. А в наше время человек создаёт семью по другим мотивам.

"Одной из причин, по которой создавали семьи, было как раз то, что необходимо было выживать, нужны были дополнительные рабочие руки. В наше время эта причина отходит на второй план и чаще люди создают семью, чтобы завести потомство, чтобы любить друг друга, заботиться и наполнить свою жизнь некими чувствами, эмоциями и новыми смыслами", — приводит слова эксперта РИАМО.