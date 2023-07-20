Психолог объяснил, почему ребёнку лучше с бабушкой и дедушкой, чем в детсаду

Практикующий психолог Александр Коридзе в беседе с РИАМО объяснил, почему ребёнку лучше проводить время с бабушкой и дедушкой, чем в детском саду.

"В наше время, к сожалению, также пропагандируется идея, что нужно жить отдельно от родителей. Я бы предложил читателям подумать над этим вопросом, так как если в семье гармоничные отношения, если родители поддерживают и, более того, они могут помочь заботиться о ребёнке, если они не нарушают ваши границы, то это также полезно с точки зрения, что они могут помочь матери либо отцу по уходу за ребёнком", — пояснил эксперт.

По его словам, близкие и родные люди всегда будут относиться к малышу гораздо лучше, чем какой-либо человек со стороны, пусть он даже сотрудник детского сада. Более того, находясь больше времени с семьёй, чадо быстрее обучится тому, как нужно вести себя с родителями. Как пояснил психолог, дети считывают модель, глядя на отношения между поколениями. Поэтому, если вы хотите, чтобы так же относились к вам ваши дети в будущем, покажите им это на примере, посоветовал Коридзе.