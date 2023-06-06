Бабушек, не желающих возиться с внуками, предупредили о последствиях
Эксперт Гончарова: Не желающая видеть внуков бабушка в итоге может остаться одна
Если бабушка по закону не является опекуном внука, то помогать воспитывать ребёнка она не обязана. Но на деле забывать про внуков старшему поколению лучше не стоит — иначе те в будущем откажутся помогать в ответ. Об этом предупредила семейный психолог, член Российского психологического общества Елена Гончарова.
"Бабушке необходимо понимать, что в какой-то момент, когда она сама будет нуждаться в помощи, вполне возможен отказ и отсутствие всякой коммуникации с внуками. Это и будет сигналом не выстроенного контакта как с собственными детьми, так и с внуками", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".
Психолог подчеркнула: если бабушка хочет построить отношения с внуками, то для этого она должна участвовать во всех этапах их взросления. Елена Гончарова посоветовала гулять с внуком или внучкой, посещать театры или водить их в детский сад — всё это способствует установлению крепкой связи.
Зачастую бабушки любят перекармливать внуков, чем провоцируют ожирение у них. Австралийские учёные выяснили, что проблема появляется в том числе из-за некоторых фраз, которые произносят взрослые.