Как понять, что начал тупеть: 5 грустных признаков превращения в идиота

Кому понравится считаться в компании глупым человеком? Парадокс, но тупеть мы начинаем постепенно, деградация личности не происходит за один день. Чтобы этого не допустить, следует контролировать свои мысли и поступки. И бить тревогу, заметив у себя все эти признаки.

1. Вы верите рекламе

Процесс деградации или отупения личности начинается постепенно. Первое: вы верите рекламе. Фото © Shutterstock

Как только поймали себя на мысли, что обязательно купите смартфон последней модели, показанный в рекламе, бейте в набат. Остановите рефлекс приобрести товар и подумайте: это ваше желание или вы повелись на крутой маркетинговый ход. Реклама на то и рассчитана, чтобы завуалированно внушать людям мысли о ненужной или слишком дорогой покупке. Поэтому важно понимать и отделять желания свои от навязанных.

2. Не сомневаетесь в словах других

В сомнениях, как и в спорах, рождается истина. Увы, но деградирующая личность утрачивает желание разбираться в действительности. Просто слушает и мотает на ус то, что ей говорят, совершенно не задумываясь, а правда ли это, не используют ли её в своих целях недоброжелатели. Сомневаться и перепроверять поступающую информацию важно и нужно.

3. Нашли себе врагов

Когда человек враждебно относится к окружающим без особой причины, то это может быть из-за его деградации. Фото © Shutterstock

Личность, которая постепенно теряет возможность видеть мир таким, какой он есть, тупея, станет отдаляться от общества. Потому что начнёт в каждом видеть врага. Отчасти так будет происходить из-за навязанных или услышанных где-то и кем-то мыслей. Есть и вариант агрессивного настроя, конечно. В этом случае деградирующий человек постоянно захочет со всеми спорить и скандалить. Ведь только он тут "самый умный".

4. Свели потребности к минимуму

Один из уже самых опасных для человека признаков, говорящих о деградации личности, — это сведение потребностей к минимуму. Какое саморазвитие, о чём вы? Такой человек будет думать только о том, чтобы поесть да побыстрее отдохнуть. Скорее всего, в компании бутылки с алкоголем. Начавшему тупеть неинтересно читать, общаться с другими, искать хобби и изучать новое. Так что вы очень рискуете, если уже попали в ловушку дом – работа – дом.

5. Живёте по шаблону

Как определить, что началась деградация личности: человек живёт по шаблону. Фото © Shutterstock

Последний этап деградации и уже практически невозможность вернуться к себе — это жизнь по шаблону. Отупевший человек более не способен понимать, чего хочет сам, в чём нуждается. Он превращается в послушного перед общественными штампами робота. Поэтому и жить начинает, словно по инструкции: берёт кредит, рожает детей, несмотря на условия жизни, одевается с витрин магазинов и совершенно не пытается вырваться из этого порочного круга.