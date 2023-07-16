Эти пять фраз дети никогда не должны говорить пожилым родителям — сведут в могилу раньше времени

Все мы любим своих родителей и хотим для них только лучшего. Но, к сожалению, некоторые фразы, которые мы иногда говорим, могут нанести им боль. Привести к тому, что пожилые люди почувствуют себя бесполезными и ненужными. Разбираем пять фраз, которые дети никогда не должны говорить родителям-старикам.

1. "Не нужны мне твои деньги, я на них ничего не куплю"

Какие фразы нельзя говорить пожилым родителям. Фото © Shutterstock

Эта фраза может нанести ущерб самооценке родителей, которые хотят быть полезными детям даже на пенсии. Хотят чувствовать, что они могут помочь, и отказ, да ещё и в такой грубой форме, может оскорбить их. Если вы точно знаете, что вам не отдают последние деньги, скажите спасибо и просто примите их. Тратить на себя совсем не обязательно — в следующий раз можете купить на них гостинцев родителям. И все довольны!

2. "Не мешай, я сам сделаю"

Конечно, пожилым людям часто необходима наша помощь, но не нужно списывать родителей-стариков со счетов раньше времени. Придумайте, как оградить их от опасной работы, не указывая на беспомощность, не напоминая о возрасте.

3. "Ты эту историю уже в тысячный раз рассказываешь"

Родители и рады рассказывать новые истории, но только в их возрасте не так часто происходит что-то достойное. Даже если слышали рассказ миллион раз, не мешайте старикам проводить время с вами за разговором. Помните, для них это не просто история, это их жизнь, моментами из которой они хотят поделиться со своими близкими.

4. "Какая тебе разница? Тебя скоро не станет"

Как случайно не обидеть пожилых родителей. Фото © Shutterstock

Как бы нам ни хотелось, чтобы родители жили вечно, этого не произойдёт. Смерть в любом случае наступит, и важно быть к этому готовым. Но не нужно напоминать родителям о том, что это может случиться в любой момент. Вместо этого лучше провести время с ними, поговорить о приятных вещах и наслаждаться моментом.

5. "Что ты всё время дома сидишь, вот посмотри на своих подруг"

Конечно, мы привыкли, как ещё в детстве нас сравнивали с одноклассниками, но давайте вспомним, какие эмоции вызывали такие выпады родителей? К тому же для большинства пожилых людей сидеть дома не выбор, а, наоборот, следствие отсутствия какого-либо другого варианта. Сломанный лифт, больные колени, депрессия из-за смерти супруга. Помните, что вы можете помочь родителям-старикам найти новые увлечения и наладить взаимодействие с другими людьми. Так что навещайте пожилых родственников почаще.