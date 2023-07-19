Совместимость в любви: 5 пар имён супругов, кому не суждено обрести семейного счастья

Имена играют очень большую роль в отношениях, ведь по ним можно определить любовную совместимость. Если таковая есть, партнёров или супругов в семейной жизни ждёт счастье. А если имена возлюбленных несовместимы в любви, быть беде. Таролог Саона назвала пять пар бедолаг, кому не суждено быть вместе.

Пара Веры и Александра обречена на провал

Совместимость по именам: каким партнёрам не стать счастливыми вместе. Фото © Shutterstock

Характер у двух людей настолько разный, что редко когда из их союза выходит что-то гармоничное. По словам эксперта, женщина и мужчина в паре раскрываются как максимально противоположные по своей природе партнёры. Носительница имени Вера чаще всего оказывается консерватором, девушкой рациональной и верной традициям. Обладатель имени Александр же открыт экспериментам, потому как непрерывно находится в поиске чего-то нового. Такой мужчина протопчет свою дорожку, а не пойдёт по уже кем-то созданной, любит риск и взбалмошные поступки. Именно поэтому пути Веры и Александра часто расходятся.

Что ждёт в любви Ирину и Николая

Увы, но вместо гармонии в семейной жизни такую парочку ждёт сидение на пороховой бочке — никогда не знаешь, что случится в следующий миг. По словам таролога, возлюбленные с этими именами — натуры страстные, но каждый по-своему. "Ирина отчаянно хочет развития отношений, стабильности и полного обладания и власти над другим, а Николай страстно хочет новых эмоций, свободы и независимости", — говорит Саона. Вот и получается, что каждый из носителей этих имён способен на неожиданные поступки как позитивного, так и негативного характера.

Любовная совместимость Виктории и Вадима

Пара, в которой так и будут происходить скандалы и выяснения отношений, потому что у представителей имён абсолютно разный подход к жизни. В отношениях всегда будет конфликт разума и чувств. "Виктории отличаются прагматичным складом ума, и они во всём руководствуются доводами разума, редко давая волю чувствам. Вадимы действуют чаще всего наоборот: полностью доверяют чувствам и интуиции", — рассказывает таролог. Поэтому логично, что у супругов или партнёров будут совершенно разные интересы и предпочтения, как и стиль жизни. Оказавшись в любовных отношениях, мужчина и женщина с этими именами начнут испытывать различные потребности, поэтому удовлетворить друг друга не смогут.

Смогут ли быть вместе Любовь и Андрей

Пары возлюбленных с какими именами обречены на вечные страдания и ссоры? Фото © Shutterstock

Любовная совместимость у Любови и Андрея тоже не слишком обнадёживающая, потому что у людей разные ценности и цели в жизни. Женщина Люба на первое место будет ставить семью и детей. Очень часто девочки с этим именем начинают мечтать о своём семейном гнёздышке ещё с детства. А вот мужчина Андрей не слишком спешит расставаться с одиночеством и независимостью. Поэтому семья и брак будут стоять для него далеко не на первом месте. Чтобы наслаждаться жизнью, Андрею не нужен кто-то рядом, он и сам справляется с этим на ура.

Анастасия и Никита — какая совместимость в любви

Таролог Саона рассказала "Вечерней Москве", чем обернётся решение Анастасии и Никиты построить семью. И прогноз не радует. По словам эксперта, партнёры никогда не смогут как договориться друг с другом, так и уступить. Оба носителя имён — жуткие упрямцы, поэтому в отношениях возлюбленных ждут одни разногласия. "Никитам необходим покой и умеренность, они не склонны к авантюрам, в то время как Анастасии терпеть не могут однообразие и постоянно хотят смены декораций". Вот и получается, что шансов быть счастливыми вместе у людей с этими именами маловато.