Дрянные девчонки: 8 знаменитостей, кого ловили на преступлениях и нарушении закона

Вчера появилась шокирующая новость о наркозависимости одной из самых высокооплачиваемых моделей мира — Джиджи Хадид. Дело в том, что она вместе с подругой Лией Маккартни была задержана в международном аэропорту Оуэна Робертса, когда в её сумочке нашли марихуану и необходимые для курения устройства. Знаменитость прибыла на Каймановы острова для отдыха, а травку прихватила с собой, чтобы отпуск, видимо, был повеселее. Джиджи утверждает, что вещества ей нужны исключительно для личного пользования. Девушек арестовали за ввоз марихуаны в страну. Но через несколько часов уже выпустили под залог и оштрафовали всего на 1000 долларов. Менеджер супермодели сделал заявление, что Хадид приобрела наркотики совершенно легально в Нью-Йорке по медицинской лицензии. А сейчас продолжает развлекаться в отпуске.

К сожалению, подобная информация не является чем-то удивительным. Звёзды — люди публичные, на них давят их популярность, фанаты и хейтеры, сумасшедший график и многое другое. Каждый справляется со стрессом по-своему, и не всегда нравственности удаётся одержать верх. Решили вспомнить и других женщин-знаменитостей, которые были замечены за нарушениями закона.

1. Наталья Бочкарёва — проблемы с наркотиками

Наталью Бочкарёву обвинили в хранении кокаина. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Ну кому не известна история, как в 2019 году Наталью Бочкарёву задержали за хранение кокаина. Сначала актриса, многим известная по ситкому "Счастливы вместе", активно отрицала наличие инцидента, затем заявила, что всё это происки врагов, желающих опорочить её доброе имя. Однако предоставленные доказательства были неопровержимыми, так что Наталье ничего не оставалось, как чистосердечно признаться и искренне раскаяться. Содействие следствию и искупление вины в виде благотворительного взноса задобрили суд. И женщина отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.

2. Валентина Малявина — обвинения в убийстве

Актрису СССР Валентину Малявину обвиняли в убийстве сожителя. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

А вот судьба советской актрисы Валентины Малявиной сложилась куда печальнее. Когда звезде было 28, она наконец стала мамой. Хотя по факту во второй раз. Но тогда родители отвели девушку к врачу и вынудили вызвать искусственные роды, малыш не выжил. Зато родилась вторая дочка. Но снова счастье Вали продлилось недолго — через несколько недель ребёнок умер. Пережить такое Малявиной было непросто. Артистка рассталась с мужем и начала злоупотреблять алкоголем. В 1978 году сожитель Валентины Станислав Жданько скончался от удара ножом в грудь. Красивейшую звезду советского кино приговорили к девяти годам лишения свободы за его убийство. Однако сама знаменитость никогда не признавала вину и утверждала, что мужчина покончил с собой. Уже через четыре года Малявина вышла по амнистии.

3. Лена Перова — вождение в нетрезвом виде

Певица Лена Перова неоднократно садилась за руль в неадекватном состоянии. Фото © ТАСС / Виталий Безруких

Бывшая солистка "Лицея" Лена Перова неоднократно попадалась сотрудникам ГИБДД за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Впервые это произошло в 2013 году, когда она устроила ДТП с внедорожником Mercedes. Суд постановил лишить исполнительницу водительских прав на полтора года. Однако такое ограничение девушка, похоже, всерьёз не восприняла и через год вновь попалась пьяной за рулём, вот только на этот раз уже без прав. Правда, и тут её наказали не слишком сильно — штрафом в 30 тысяч рублей. Причиной своего поведения артистка называла депрессию, кризисы в творчестве и личной жизни. Сейчас звезда утверждает, что пережила тяжёлые времена, но передвигается по городу исключительно на метро.

4. Анастасия Заворотнюк — махинации с недвижимостью

Анастасию Заворотнюк выгнали из США за махинации с недвижимостью. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

"Наша прекрасная няня" в начале 2000-х жила в Америке и попала в тюрьму за подделку документов при оформлении сделок с недвижимостью. За это Заворотнюк даже выгнали из страны и запретили когда-либо возвращаться. Сама Анастасия, конечно, объяснила свой камбэк любовью к Родине. Однако на самом деле всё не так. Кстати, выпутаться из неприятной ситуации актрисе помог бывший муж, бизнесмен Дмитрий Стрюков, о чём сам поведал журналистам.

5. Наталья Ветлицкая — воровство

Наталье Ветлицкой приходилось воровать, чтобы не умереть с голоду. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

О своих проблемах с законом как-то раз призналась и известная певица Наталья Ветлицкая. Женщина рассказала, что в 90-е, когда ещё только начинала свою карьеру, с деньгами было весьма туго. Чтобы прокормиться, исполнительница воровала продукты в магазинах и собирала пустые бутылки. Однажды, по словам звезды, ей пришлось украсть банку аджики в универмаге, чтобы съесть на ужин просто омерзительные на вкус сосиски.

6. Жанна Агузарова — подделка документов

Жанна Агузарова притворялась гражданкой иностранного государства. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Эпатажной певице Жанне Агузаровой пришлось сидеть в тюрьме за подделку паспорта. В самом начале своей карьеры, когда она только устроилась работать в группу "Браво", девушка представилась как Иванна Андерс — дочь иностранного дипломата. Однако ложь просуществовала недолго. 18 марта 1984 года состоялся первый официальный концерт коллектива в доме культуры "Мосэнерготехпром", вот только кончился он задержанием музыкантов. Их подозревали в получении неучтённой прибыли от выступления. Но обвинения не подтвердились, и всех отпустили, кроме Агузаровой, у которой нашлись документы на имя иностранной гражданки. В советские времена это было страшное преступление. Таким образом, певица попала в Бутырскую тюрьму и провела там более шести месяцев, побывав даже на освидетельствовании в Институте психиатрии Сербского. Суд постановил вернуть её в Сибирь, где артистка родилась, и назначить наказание в виде обязательных работ в леспромхозе на полтора года.

7. Линдси Лохан

Линдси Лохан неоднократно попадалась на хранении наркотиков и воровстве. Фото © ТАСС / AP / Charles Sykes

Обаятельная рыжеволосая девушка, в 90-е покорившая сердца миллионов, погубила карьеру собственными руками. Линдси Лохан не выдержала свалившейся на неё славы и начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Работать как раньше она уже не могла: срывала графики, устраивала пьяные дебоши, ложилась на реабилитацию. А под действием веществ актриса вытворяла различные противозаконные вещи. Знаменитость неоднократно попадалась на вождении в нетрезвом виде и хранении наркотиков. А как-то раз её даже обвинили в краже ожерелья за 25 тысяч долларов. Но это не помешало Линдси устроить свою семейную жизнь. 37-летняя Лохан впервые стала мамой, родив 18 июля мальчика, которого назвали Луай.

8. Бритни Спирс

Бритни Спирс своим неадекватным поведением до сих пор пугает фанатов. Фото © ТАСС / Zuma / Ricky Horne