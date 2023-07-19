Эксперт объяснил, что пробудило айсберг с два Петербурга и для кого он представляет опасность

Судам, проходящим в окрестностях Антарктиды, следует быть начеку из-за самого крупного на планете айсберга А23а, который начал активный дрейф. Он может представлять опасность, несмотря на то что учёные контролируют такие явления. Об этом в беседе с Лайфом рассказал кандидат географических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой социально-экономической и физической географии Государственного университета просвещения Пётр Крылов.

Специалист объяснил, что крупные айсберги формируются от ледниковых шельфов в результате процесса льдообразования и льдоотрыва. В зимние месяцы южного полушария (с июня по август) этот процесс происходит наиболее активно, поскольку световой день сокращается, а температура падает. Крупные айсберги вблизи Антарктиды появляются регулярно, и это связано с глобальным потеплением климата.

По словам Крылова, повышение температуры воздуха и океана в Антарктиде влияет на ледовый покров региона. В результате ледники начинают таять, изменяется солёность в верхних слоях воды, её плотность, а также плотность ветровых океанических течений вокруг Антарктиды. Итог: куски льда отрываются и образуются айсберги. Сегодня их движение, состояние океана и атмосферы постоянно отслеживаются с помощью спутников, буёв, дронов и аэрофотографии. По полученным данным о явлениях, действующих на айсберги, составляются высокодостоверные модели их движения. Как правило, учитывается несколько возможных сценариев, которые при необходимости корректируются. Однако не всё можно предусмотреть, подчёркивает эксперт. Дело в том, что любой прогноз усложняется множеством резко меняющихся факторов, в том числе наличием льда, приливами, климатическими условиями.

"В этой связи айсберги, особенно крупные и массивные, такие как только что отколовшийся А23а, безусловно, могут внезапно изменить своё положение или размеры и представляют опасность для судов из-за потенциального столкновения", — предупредил Крылов.

Поэтому, добавил он, судовладельцам, капитанам и экипажам следует быть осторожными в окрестностях Антарктиды и соблюдать все рекомендации и меры безопасности, которые установлены Международной морской организацией (ИМО).