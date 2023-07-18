Площадью как два Петербурга: Айсберг-гигант пробудился у берегов Антарктиды

Айсберг А23а начал активный дрейф к берегам Антарктиды. Об этом сообщают учёные из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Этот айсберг, севший на мель около 30 лет назад, считается самым крупным на планете. За день ледяная глыба площадью как два Санкт-Петербурга сдвигается на пять километров, утверждают исследователи.

"Наблюдаем за ходом движения крупнейшего на планете айсберга А23а, где ранее располагалась советская сезонная научная база "Дружная-1". В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 километров в месяц", — сказано в сообщении специализированного НИИ.