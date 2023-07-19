Таролог предрекла поджигателю мавзолея страшную месть от самого Ильича

Вождь пролетариата Владимир Ленин по-прежнему находится под защитой особого энергетического поля, потому что в России всё ещё проживают миллионы людей из поколения, которое благоговело перед ним. Таким мнением поделилась с журналистами таролог и эзотерик Марианна Абравитова. По её словам, даже если бы мужчину, который бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей, не задержали, то никакого пожара в любом случае бы не произошло.

А вот самому несостоявшемуся поджигателю эксперт предрекает неприятности похлеще проблем с законом.