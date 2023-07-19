Таролог предрекла поджигателю мавзолея страшную месть от самого Ильича
Таролог Абравитова: Мавзолей Ленина и само тело вождя находятся под мощной защитой
Вождь пролетариата Владимир Ленин по-прежнему находится под защитой особого энергетического поля, потому что в России всё ещё проживают миллионы людей из поколения, которое благоговело перед ним. Таким мнением поделилась с журналистами таролог и эзотерик Марианна Абравитова. По её словам, даже если бы мужчину, который бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей, не задержали, то никакого пожара в любом случае бы не произошло.
А вот самому несостоявшемуся поджигателю эксперт предрекает неприятности похлеще проблем с законом.
"Такой эгрегор есть у всех правителей государств. У всех людей, о которых очень много говорят. Любые негативные слова по отношению к таким людям могут принести неприятности. Мужчине серьёзно прилетит. Такие действия оказывают влияние не только на человека, который их совершил, но и на его потомков. Действовать это наказание будет долго", — приводит слова Абравитовой интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Проклятие вождя: Таролог сравнила Мавзолей с гробницей Тамерлана и предрекла страшные беды из-за Ленина
Ранее Лайф рассказывал, как турист из Читы перед своим днём рождения приехал на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей. На него составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД. Позже оказалось, что его уже задерживали в центре Москвы с коктейлями Молотова.
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