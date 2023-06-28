Проклятие вождя: Таролог сравнила Мавзолей с гробницей Тамерлана и предрекла страшные беды из-за Ленина

Если вынести тело вождя пролетариата Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади и предать земле, то на Россию могут обрушиться несчастья, так как его прах является "эзотерическим узлом нашей истории", убеждена таролог Марианна Абравитова.

"Попал бы на чекап": Врач рассказал, как в наши дни можно было бы спасти Ленина от ранней смерти

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал о силе памятника Ленину, который "остановил" воду после прорыва Каховской ГЭС. Поток на четверть скрыл монумент. Кто-то из горожан пошутил, что, раз затронули и разозлили дедушку Ленина, значит, вода отступит. Так и случилось.