Проклятие вождя: Таролог сравнила Мавзолей с гробницей Тамерлана и предрекла страшные беды из-за Ленина
Таролог Абравитова предрекла третью мировую войну в случае захоронения Ленина
Если вынести тело вождя пролетариата Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади и предать земле, то на Россию могут обрушиться несчастья, так как его прах является "эзотерическим узлом нашей истории", убеждена таролог Марианна Абравитова.
"Таких знаковых личностей в истории государства, которые лежат в мавзолеях, трогать нельзя. Если их тронуть, на страну насылаются страшные бедствия. Поэтому все эзотерики против захоронения Ленина", — объяснила она интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
По её словам, неважно, как каждый из нас относится к Ленину, но он остаётся "мощным символом" эпохи. Таролог подчеркнула, что если всё же вынести тело из Мавзолея, то масштаб бед будет таким, что затронет не только Россию, но и весь мир.
Абравитова напомнила, что, когда вскрыли гробницу Тамерлана, началась Вторая мировая война. Если перезахоронить Ленина, то мы можем столкнуться с третьей мировой или гражданской войной, техногенными катастрофами и экономическими трудностями, резюмировала собеседница издания.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал о силе памятника Ленину, который "остановил" воду после прорыва Каховской ГЭС. Поток на четверть скрыл монумент. Кто-то из горожан пошутил, что, раз затронули и разозлили дедушку Ленина, значит, вода отступит. Так и случилось.
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