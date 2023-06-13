"Попал бы на чекап": Врач рассказал, как в наши дни можно было бы спасти Ленина от ранней смерти
Кардиолог Утин: Сейчас спасти Ленина от смерти могла бы профилактика инсульта
В наши дни спасти Владимира Ленина от смерти в 53-летнем возрасте можно было бы с помощью профилактики атеросклероза и инсульта. С таким мнением выступил кардиолог Алексей Утин.
"В наше время Владимир Ильич наверняка бы вовремя попал на чекап. При обнаружении семейной гиперхолестеринемии одних статинов, даже в максимально дозе, было бы недостаточно. Скорее всего мы бы назначили комбинацию статинов", — написал он в телеграм-канале.
По мнению Утина, вовремя начатая агрессивная терапия предотвратила бы прогрессирование атеросклероза. Доктор напомнил, что причиной смерти революционера признаны атеросклероз сосудов головного мозга с кальцификацией, геморрагический инсульт на фоне предыдущих ишемических инсультов и преходящих нарушений мозгового кровообращения.
Ранее Лайф писал о том, что правнучка младшего брата основателя СССР Владимира Ульянова (Ленина), 45-летняя Елена Ульянова, выступила против идеи перезахоронения тела вождя Октябрьской революции.
Wikipedia / Люси11