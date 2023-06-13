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13 июня, 09:09

"Попал бы на чекап": Врач рассказал, как в наши дни можно было бы спасти Ленина от ранней смерти

Кардиолог Утин: Сейчас спасти Ленина от смерти могла бы профилактика инсульта

В наши дни спасти Владимира Ленина от смерти в 53-летнем возрасте можно было бы с помощью профилактики атеросклероза и инсульта. С таким мнением выступил кардиолог Алексей Утин.

"В наше время Владимир Ильич наверняка бы вовремя попал на чекап. При обнаружении семейной гиперхолестеринемии одних статинов, даже в максимально дозе, было бы недостаточно. Скорее всего мы бы назначили комбинацию статинов", — написал он в телеграм-канале.

По мнению Утина, вовремя начатая агрессивная терапия предотвратила бы прогрессирование атеросклероза. Доктор напомнил, что причиной смерти революционера признаны атеросклероз сосудов головного мозга с кальцификацией, геморрагический инсульт на фоне предыдущих ишемических инсультов и преходящих нарушений мозгового кровообращения.

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Wikipedia / Люси11

Илья Суриков
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