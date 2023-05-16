Родственница Ленина выступила против идеи перезахоронения тела вождя

Правнучка младшего брата основателя СССР Владимира Ульянова (Ленина), 45-летняя Елена Ульянова, выступила против идеи перезахоронения тела вождя Октябрьской революции.

"Тело в Мавзолее нужно оставить", — приводит слова Ульяновой kp.ru.

Родственница Ленина пояснила, что всегда чувствовала незримую связь со знаменитым революционером, хотя в Мавзолее была всего пару раз в детстве. В особо трудные периоды жизни Ульянова даже приходила в Александровский сад и мысленно просила у прадеда помощи.

При этом последняя наследница семьи Ульяновых не стала скрывать, что её бабушка выступала за то, чтобы тело вождя всё-таки похоронили.