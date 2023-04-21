Во ВЦИОМ раскрыли отношение россиян к Ленину

Фигура Владимира Ленина померкла за 30 лет деконструкции советской версии истории. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в преддверии 153-летия со дня рождения политика.

"Если к началу перестройки он считался таким сверхчеловеком, такого планетарного масштаба, человек, который изменил судьбы всего нашего человечества, на вот такую высоту он был поставлен, то сегодня он воспринимается как один из ряда выдающихся наших соотечественников, деятелей истории", — приводит слова Фёдорова РИА "Новости".

По словам главы ВЦИОМ, в этом ряду также Иосиф Сталин, Пётр Первый, Екатерина Вторая. При этом Фёдоров отметил, что большинство россиян по-прежнему воспринимают Ленина положительно, "замазать его чёрной краской не удалось". Однако, указал собеседник агентства, есть возрастная дифференциация: если для старшего поколения Ленин это историческая личность, то для молодёжи он скорее "персонаж типа Ивана Грозного — было давно и неправда".

Владимир Ленин родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю) 1870 года.