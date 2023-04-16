Мавзолей Ленина на Красной площади вновь открыт для посетителей

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве вновь открылся для посетителей спустя два месяца профилактических работ. Допуск к вождю Октябрьской революции и некрополю у Кремлёвской стены был прекращён в феврале.

Усыпальница снова распахнула свои двери сегодня, 16 апреля. Бесплатный вход в мавзолей для посетителей будет по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 13:00.

Плановая профилактика в усыпальнице Ленина проводится, как правило, раз в два года и длится около полутора месяцев. В последний раз она проводилась в 2022 году, а до этого — в 2020-м. В этом году усыпальницу закрыли 13 февраля. А 11 марта москвич пытался вломиться к Ленину в Мавзолей ради отпущения грехов.