Песков: Мавзолей традиционно прикроют декорациями на День Победы
В День Победы мавзолей Ленина на Красной площади по традиции закроют декорациями и драпировкой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не волнуйтесь, пожалуйста, за фанеру, она тщательно хранится, все конструкции используются не в первый раз, они прочные и так далее. Эти соображения экономии и рациональности всегда учитываются. <…> [Декорации] снова будут [использоваться]", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что акцию "Верни герою имя" запустило Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". Она приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юнармейцы наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях.
ТАСС / Артём Геодакян