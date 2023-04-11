Песков: Мавзолей традиционно прикроют декорациями на День Победы

В День Победы мавзолей Ленина на Красной площади по традиции закроют декорациями и драпировкой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не волнуйтесь, пожалуйста, за фанеру, она тщательно хранится, все конструкции используются не в первый раз, они прочные и так далее. Эти соображения экономии и рациональности всегда учитываются. <…> [Декорации] снова будут [использоваться]", — уточнил он.