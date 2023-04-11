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11 апреля, 10:03

Песков: Мавзолей традиционно прикроют декорациями на День Победы

В День Победы мавзолей Ленина на Красной площади по традиции закроют декорациями и драпировкой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не волнуйтесь, пожалуйста, за фанеру, она тщательно хранится, все конструкции используются не в первый раз, они прочные и так далее. Эти соображения экономии и рациональности всегда учитываются. <…> [Декорации] снова будут [использоваться]", — уточнил он.

Песков исключил отмену Парада Победы на Красной площади

Песков исключил отмену Парада Победы на Красной площади

Ранее сообщалось, что акцию "Верни герою имя" запустило Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". Она приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юнармейцы наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми
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