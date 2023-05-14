Врач усомнился, что Ленин был заражён малярией

Вождь революции Владимир Ленин мог быть не заражён малярией в 1893 году, как это указано в его анамнезе, который собирал врач Василий Крамер. Такое мнение высказал врач-исследователь, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор Валерий Новосёлов.

По его словам, Ленин уезжал в Европу из-за масштабной вспышки болезней, а в то время там не было вспышек малярийной инфекции. Терапевт, который вёл анамнез Ленина, писал, что во время малярии у Ленина были усталость, головные боли и лихорадка. Как утверждает Новосёлов, подобные симптомы не связаны с заболеваемостью малярией. Врач-исследователь предполагает, что у Ленина, вероятно, был сифилис. Инфекцию он мог подхватить бытовым путём.

"В те годы, когда было огромное количество раневой поверхности, не было не только горячей, но и чистой воды, сифилис мог передаваться и по-другому. Мало того, были специфические пути передачи, которые сегодня представить невозможно", — сказал эксперт в интервью "Газете.ru".