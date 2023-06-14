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14 июня, 13:32

Сальдо рассказал о силе памятника Ленину, который "остановил" воду после прорыва Каховской ГЭС

Сальдо: Подрыв дамбы Каховской ГЭС сплотил население Херсонской области

Подрыв ВСУ дамбы Каховской ГЭС сплотил население Херсонской области, заявил Лайфу врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, в ту ночь он сразу выехал в Новую Каховку, чтобы пообщаться с гражданами.

Сальдо рассказал, как население Херсонской области отнеслось к аварии на Каховской ГЭС. Видео © LIFE

"Настроение людей примерно такое было: никакой паники, стоят, смотрят, как вода поднимается. Когда я пошёл к памятнику Ленина на площади, [увидел, что] вода дошла до колен Ленина. Кто-то сзади шутит: "Ну всё, если дедушку Ленина тронули, значит, сейчас вода остановится и пойдёт назад". Ровно так и произошло", — рассказал он.

Глава региона отметил, что произошедшее создало возможность для ещё большего сплочения населения, так что планировщики теракта ошиблись — после подрыва ГЭС народ сплотился и "стало лучше".

Ущерб от наводнения из-за подрыва Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей

Ущерб от наводнения из-за подрыва Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей

Напомним, авария на дамбе Каховской ГЭС произошла в результате постоянных ударов со стороны ВСУ. Уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло 17 человек. По словам Владимира Сальдо, плотина подлежит восстановлению.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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