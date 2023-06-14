Сальдо рассказал о силе памятника Ленину, который "остановил" воду после прорыва Каховской ГЭС

Подрыв ВСУ дамбы Каховской ГЭС сплотил население Херсонской области, заявил Лайфу врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, в ту ночь он сразу выехал в Новую Каховку, чтобы пообщаться с гражданами.

"Настроение людей примерно такое было: никакой паники, стоят, смотрят, как вода поднимается. Когда я пошёл к памятнику Ленина на площади, [увидел, что] вода дошла до колен Ленина. Кто-то сзади шутит: "Ну всё, если дедушку Ленина тронули, значит, сейчас вода остановится и пойдёт назад". Ровно так и произошло", — рассказал он.