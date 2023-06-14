Сальдо рассказал о силе памятника Ленину, который "остановил" воду после прорыва Каховской ГЭС
Сальдо: Подрыв дамбы Каховской ГЭС сплотил население Херсонской области
Подрыв ВСУ дамбы Каховской ГЭС сплотил население Херсонской области, заявил Лайфу врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, в ту ночь он сразу выехал в Новую Каховку, чтобы пообщаться с гражданами.
Сальдо рассказал, как население Херсонской области отнеслось к аварии на Каховской ГЭС. Видео © LIFE
"Настроение людей примерно такое было: никакой паники, стоят, смотрят, как вода поднимается. Когда я пошёл к памятнику Ленина на площади, [увидел, что] вода дошла до колен Ленина. Кто-то сзади шутит: "Ну всё, если дедушку Ленина тронули, значит, сейчас вода остановится и пойдёт назад". Ровно так и произошло", — рассказал он.
Глава региона отметил, что произошедшее создало возможность для ещё большего сплочения населения, так что планировщики теракта ошиблись — после подрыва ГЭС народ сплотился и "стало лучше".
Напомним, авария на дамбе Каховской ГЭС произошла в результате постоянных ударов со стороны ВСУ. Уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло 17 человек. По словам Владимира Сальдо, плотина подлежит восстановлению.
LIFE