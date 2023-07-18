Форма ладоней подскажет, какое будущее вас ждёт: быть бедняком или богачом

Наши ладони — кладезь полезной информации. Все эти линии, складки или родинки в разных местах могут рассказать шокирующие для человека факты о его жизни (как прошлой, так и будущей). Все же помнят, что по линии сердца гадают на любовь, а линия карьеры определяет возможность дослужиться до управляющей должности.

Как определить своё будущее по ладони: богатство ждёт или беспросветная бедность. Фото © Freepik / teksomolika

Но если не обращаться сейчас к хиромантии и не смотреть конкретно на линии, по форме ваших ладоней уже возможно понять, кем вы окажетесь в будущем: бедняком или богачом. Проверить себя просто: соедините пальцы и приподнимите ладонь, чтобы можно было её внимательно рассмотреть.

Тест: что о вас говорят форма и размер ладони. Фото © Freepik

Внимательно рассмотрите ваши руки. Какие они? Большие или маленькие? С овальными ладонями или больше похожими на квадрат. А пальцы какие: тонкие и длинные или мясистые и сбитые? Именно пальцы в этом тесте на богача нас и будут интересовать. Точнее, есть ли между ними зазор или просвет.

Рассмотрели? Определили? Тогда мы готовы дать вам ответ. По легенде, бедняками окажутся люди, у которых между пальцами в сжатом состоянии есть щёлки. Чем их больше, тем хуже, ведь именно через эти зазоры и утекают ваши деньги. Она так и называется — "рука, теряющая богатство". Обычно с накоплением финансов у таких людей дела обстоят очень плохо.

Если носить золотые украшения на пальцах, они помогут стать более успешными и богатыми. Фото © Freepik

Богачами же считаются счастливчики, у которых просветов не оказалось совсем или буквально один-два. Ещё одна хорошая черта людей без просветов между пальцами — они хорошие жёны и мужья. Обладают приятным характером и умеют грамотно распоряжаться своими ресурсами, не только денежными.

Бедняки, не спешите расстраиваться! Если просветы есть, но терять финансы не хочется, можно воспользоваться одной хитростью. Носить на этих пальцах золотые кольца. Они должны помочь задерживать в ладонях деньги.