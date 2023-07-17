Четыре имени женщин, кто рискует совершить роковую ошибку в любви и навсегда остаться одинокими
Порой у человека предопределено судьбой тяжёлое испытание, связанное с любовью и семьёй. Если его провалить, можно до конца жизни остаться одинокими. И женщины с этими именами больше других рискуют ошибиться.
Да, иногда имена несут в себе не только качества характера, но и наделяют названых ими людей определёнными трудностями в жизни или даже испытаниями на прочность. Поговорим про женщин, рискующих остаться навсегда одиночками. Как зовут бедолаг, кому уготовано судьбой помучиться с выбором.
Женское имя Екатерина
Тайна имени Екатерина: черты характера и проблемы в личной жизни. Фото © Shutterstock
Тёзка самой настоящей королевы не могла отделаться мягким характером или слишком простой судьбой. Ведь именно количество успешно преодолённых трудностей и делает носительницу имени Екатерину такой невероятной женщиной. Но бывает и так, что испытания меняют нрав Кати в другую сторону. Тогда она становится злой, агрессивной и замкнутой. Причём с возрастом нередко характер портится ещё сильнее. Вот и получается, что, чтобы не остаться одной под закат жизни, Екатерине важно понять свои отрицательные черты и справиться с ними. Иначе любящего человека не найти.
Имя Варвара
Другой бедолагой, рискующей никогда не познать счастья материнства или жены, оказалась обладательница красивого имени Варвара. Во-первых, по натуре такие девицы достаточно самодостаточны и независимы, чем легко отпугивают от себя потенциальных ухажёров. Во-вторых, часто Варвара ведёт себя в компании незнакомцев неприветливо, поэтому даже падкие на женскую красоту мужчины не слишком горят желанием тратить время на девушку, зажатую в собственных рамках.
Кира
Какой вырастет девочка, если назвать её Кирой. Фото © Shutterstock
Носительница необычного и достаточно редкого имени Кира тоже рискует не пройти уготованное испытание и остаться под конец жизни одной. Но почему? Женщины, кого так назвали, нередко вырастают эмоционально холодными личностями. Им всегда интересны только они сами, а до других дела нет. А если и находится мужчина, заинтересовавший Киру, то вряд ли носительница этого имени подаст на это хоть намёк. Потому что привыкла держать свои чувства и эмоции втайне, никому не показывать. А в тех нечастых отношениях Кира слишком ревнива, потому вечно докучает мужчине с расспросами.
Женское имя Инга
По одной из версий, женское имя Инга произошло от мужского Ингвар. По другой, это сокращённая форма имён Ингеборга или Ингрид. И пока учёные всё ещё спорят на этот счёт, другое выяснили уже давно. Характер у женщины Игни воинственный, жёсткий, доминирующий. Носительницы этого имени ревнивы, но падки на лесть, любят всеобщее внимание, ради которого нередко могут и приврать, приумножить свои достижения. Меркантильность и ревнивость — две главные беды Инги. И если их не проработать, то женщина рискует никогда не найти своей второй половинки.
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