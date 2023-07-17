Не проморгайте счастье: Астролог Василиса Володина назвала самые удачные часы недели

Совсем недавно знаменитая астролог из "Давай поженимся" Василиса Володина начала вести авторскую передачу на канале "ТВ-3". "Хорошие новости" — именно так называется проект, в котором эксперт по звёздам делится полезными советами для всех знаков зодиака, рассказывает про особые астрологические события и называет звёздные лайфхаки.

Новолуние в знаке зодиака Рак: советы астролога — от чего стоит отказаться. Фото © Shutterstock

Например, сегодня вечером, 17 июля в 21:31 по московскому времени, случится новолуние в знаке зодиака Рак. Володина отмечает, что эта фаза Луны акцентирует внимание людей на том, что они живые. Учит слышать себя, относиться с достоинством и уважением к личным потребностям и желаниям. Также астролог говорит, что полнолуние 17 июля даст направление всему следующему лунному месяцу, который продлится до 16 августа.

В понедельник в мистическое новолуние в знаке зодиака Рак не стоит строить больших планов, говорит Василиса Володина, всё равно не получится их реализовать. Но зато стоит обратить внимание на накопившиеся дела, завершить начатое до сегодняшнего вечера, примерно до 20:00 мск.

Василиса Володина назвала счастливые часы недели в авторской программе "Хорошие новости". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasilisa.volodina

Астролог Володина также рассказала и про удачные часы на неделе 17–23 июля 2023 года. По её словам, большую часть времени спутник Земли будет находиться в состоянии "без курса". Это значит, что особых перемен в жизнях всех знаков зодиака не предвидится. Неприятных сюрпризов поджидает крайне мало, можно немного расслабиться и погрузиться в рутину. Ведь дела будут идти своим чередом.

"Новые дела продвигаются с трудом, они как будто замирают или зависают в состоянии неопределённости. <…> Нет смысла переживать и волноваться, нужно просто наблюдать и спокойно делать то же, что и обычно, без особых фантазий и надежд на грандиозные успехи", — подсказывает астролог.

Так что насчёт особенного времени на неделе, которое подарит новолуние в знаке зодиака Рак 17 июля? Василиса Володина рассказала про несколько важных моментов. "С 22:00 по московскому времени сегодня, 17 июля, до 08:00 завтра, 18 июля. В четверг, 20 июля, с 18:00 до 21:00 и с вечера пятницы, 21 июля, до 08:00 воскресенья, 23 июля, то есть вся суббота", — перечисляет астролог Володина.

Луна и Солнце в знаке зодиака Рак: какое время и дни на неделе считаются самыми благоприятными. Фото © Shutterstock

После эксперт говорит, что на неделе также можно поймать для себя моменты улучшить жизнь со стороны "приятной" или "выгодной". За это отвечает сочетание Луны с другими планетами, которые будут как помогать в делах, так и мешать. Особенно стоит обращать внимание на Юпитер и Венеру.