"Рыба судного дня": Почему встреча с морским драконом может обернуться человечеству катастрофой

У берегов Тайваня дайверами была обнаружена огромная сельдь, которую в народе называют сельдяным королём или "рыбой судного дня". Её длина два с половиной метра, а на теле располагаются большие отверстия непонятного происхождения. Обычно эти рыбы обитают на глубине от 200 до 1000 метров ниже поверхности океана. А вот их появление так близко к суше считается страшным предзнаменованием, предвестием ужасных катастроф.

"Рыба судного дня": что такое сельдяной король

Кто такой сельдяной король и какую опасность несёт? Фото © Shutterstock

Иначе эта пугающая особь называется ремень-рыба, или ремнетел. Самая крупная из найденных особей имела длину 11 метров, а вес 250 — килограммов. Средний размер подводного монстра — примерно три метра. Обитает сельдяной король в тропических водах, но встречается и в Атлантике, Тихом и Индийском океанах. Внешне ремнетел похож на змею или ремень, отчего и получил такое название, у него нет хвостового плавника. На голове у ремень-рыбы находятся удлинённые лучи спинного плавника, которые формируют что-то вроде короны. Считается, что норвежские рыбаки замечали ремнетела в косяках сельди, где он выделялся своей яркой необычной внешностью. Так его и нарекли сельдяным королём.

Почему сельдяного короля называют вестником апокалипсиса

Почему сельдяной король считается предвестником катастроф? Фото © Shutterstock

Поймать живого ремнетела не так-то просто, эта рыба обитает на большой глубине, чаще её находят на берегу уже мёртвой. Одна из причин, почему морской дракон всплывает на поверхность, — его самочувствие, когда он ощущает свой приближающийся конец. Однако у людей совсем другое мнение. Первыми столь дурную славу сельдяному королю приписали японцы. После чего за ними стал вторить весь остальной мир. В Стране восходящего солнца рыбу называют Ryugu или Tsukai — "посланник из дворца короля драконов". По поверьям, рыба-ремень предвещает землетрясения и бедствия, так как они часто происходят после её появления на поверхности. Ярким примером является цунами в регионе Тохоку, унёсшее жизни 19 тысяч человек. За несколько дней до него на берегу нашли сразу 20 ремнетелов. Подобный случай произошёл на Филиппинах в 2017 году, там были обнаружены два сельдяных короля длиной белее чем четыре метра. А уже на следующий день произошло масштабное землетрясение.

Есть насчёт данного явления и научное объяснение, хотя пока это тоже просто теория. Сдвиг тектонических плит, вызывающий землетрясения и цунами, улавливается подводными обитателями на большой глубине. Следовательно, они стремятся покинуть опасную зону и поднимаются выше привычной среды обитания. Но "рыба судного дня" плавает головой кверху, а её тело находится практически в вертикальном положении. Таким образом, противостоять течению ремнетел не способен, потому и оказывается отнесён к берегу. Сельдяной король встречается слишком редко, чтобы можно было связать его появление с природными катастрофами. Однако мистические способности животного будоражат кровь и интригуют людей, поэтому легенды вряд ли развеются.