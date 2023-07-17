Астроном предупредил об опасности астероида Апофис

Астероид Апофис, открытый в 2004 году, примерно в десять раз больше Челябинского метеорита и взрыв его при столкновении с Землёй может оказаться в тысячу раз мощнее. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

"Мощность взрыва будет измеряться уже десятками мегатонн — достаточно, чтобы стереть какой-нибудь штат или область", — сообщил учёный, добавив, что падение астероида в океан чревато "гигантским цунами, которое несколько раз обернётся вокруг Земли".

По словам специалиста, тело такого размера — 300 метров — гарантированно долетит до земной поверхности, но к глобальной катастрофе это не приведёт, хотя последствия будут серьёзные.

Железнов пояснил, что, по последним расчётам, 13 апреля 2029 года Апофис пролетит в 32 тысячах километров от Земли. Это расстояние, на котором летают геостационарные спутники.