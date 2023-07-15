Тёплая сторона Луны: Учёных встревожила загадочная горячая точка на лунной поверхности Дело в том, что по всем признакам последние вулканы на нашем естественном спутнике должны были потухнуть как минимум десятки миллионов лет назад. 14 июля, 23:44 Сильное микроволновое излучение в районе между кратерами Комптон и Белькович на обратной стороне Луны. Коллаж © LIFE. Фото © Clipdrop by Stability.ai, © Wikimedia / NASA

На самом деле впервые на это место обратили внимание ещё в 1998 году, когда над ним пролетел спутник Lunar Prospector. А недавно его обследовали две китайские лунные станции "Чанъ'э" с микроволновыми датчиками на борту. По микроволновому излучению можно судить о температуре. И датчики показали, что в этом месте откуда-то из-под поверхности этого излучения исходит в 20 раз больше, чем из любого другого места вокруг него. Учёные заметили, что эта точка прямо-таки светится в микроволновом диапазоне. А это говорит о том, что она примерно на 10 градусов Цельсия теплее окружающей породы.

Сильное микроволновое излучение в районе между кратерами Комптон и Белькович на обратной стороне Луны. https://psi.edu/news/lunarvolcanoessiegler

Находится это место на севере невидимой стороны Луны, между большими астероидными кратерами Комптон и Белькович. Занимает территорию приблизительно 25 на 35 километров. Здесь есть некоторое возвышение, и, более того, весь рельеф говорит о том, что это целый вулканический комплекс с характерными куполами, то есть вулканическими жерлами. Такие, как говорят геологи, "сложные", множественные вулканы есть и на Земле, а на Луне они составляют подавляющее большинство. Из-за слабой гравитации лунная магма вырывалась на поверхность сразу из нескольких точек в одном и том же регионе, и вулканы стоят не высокими конусами, а такими небольшими куполами, окружённые разливами своей застывшей лавы. А на видимой стороне Луны эти разливы образовали огромные моря и океаны — те самые, которыми мы привыкли любоваться. Это не что иное, как застывшая магма, вулканический базальт. Кстати, учёные до сих пор не до конца разобрались, почему на "нашей" стороне такие обширные базальтовые "наводнения", а обратная сторона в основном испещрена ударными кратерами. Предполагают, что во времена формирования Луны раскалённая тогда Земля подогревала, плавила лунную поверхность с этой, видимой, стороны.

Но в любом случае вся эта геологическая активность должна была давным-давно иссякнуть. Астронавты "Аполлонов" и советские аппараты "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю грунт в общей сложности из девяти разных мест. И по итогам изучения всего этого планетологи пришли к выводу, что самый горячий вулканический период был на Луне три-четыре миллиарда лет назад, все крупные извержения закончились не позднее миллиарда лет назад, а последние самые маленькие вулканы потухли как минимум 50 миллионов лет назад. Из вулканических куполов Комптон и Белькович, по мнению исследователей, магма в последний раз выходила 3,5 миллиарда лет назад, а сейчас там внутри всё должно быть каменное. Так что загадочной аномалии требовалось другое объяснение.

И учёные считают, что тепло выделяется в результате термоядерных процессов. А именно — распада слаборадиактивного элемента тория. Надо сказать, у него период полураспада 14 миллиардов лет, а это, собственно говоря, возраст самой Вселенной. Так что это, можно сказать, вечный термогенератор. Откуда же он взялся? Ясно дело, из лунных недр. Просто именно в этом месте он оказался очень близко к поверхности.

Учёные обращают внимание, что этот "ещё тёплый" лунный вулканический комплекс имеет удивительно крутые склоны: угол наклона составляет около 25 градусов, хотя обычно на Луне он не больше градусов семи. Отсюда вывод, что поднимавшаяся магма в этом месте была более вязкая, менее жидкая, она не хотела расплываться. Значит, в застывшем виде это должна быть какая-то очень твёрдая порода. И геологи пишут, что, похоже, под поверхностью Луны между кратерами Комптон и Белькович скрываются целые залежи гранита, которые простираются километров на 50. Торий содержится более чем в десяти минералах, но, как объясняют исследователи, гранит — единственная порода, которая может иметь в себе так много радиоактивного содержимого.

И тогда выходит, что учёные столкнулись с результатом вулканического процесса, который до сих пор видели только на Земле: магма поднялась из мантии, внедрилась в кору, но наружу не вышла. Гранит — как раз такая порода, которая даже в расплавленном состоянии на поверхность выходит неохотно. Гранитная скала Half Dome в Йосемитском национальном парке (в Калифорнии) — один из редких примеров, когда планета смогла извергнуть из себя такую плотную породу. Видимо, поэтому за пределами Земли этот камень вообще практически не находят. Правда, те же "Аполлоны" всё-таки привозили какие-то гранитные зёрнышки, но найти на Луне 50-километровый гранитный массив — это что-то неслыханное.

Авторы Адель Романенкова