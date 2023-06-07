Живой океан: Учёные встревожены странным поведением спутника Сатурна На покрытой льдом и давно интригующей учёных маленькой луне бьёт фонтан раз в 20 выше её собственного диаметра. 6 июня, 23:46 Изображение Энцелада на фоне земной поверхности. Обложка © Wikipedia

Это изображение прислал недавно знаменитый новейший космический телескоп James Webb. Для понимания на него наложили фото небесного тела, которое находится в выделенном квадрате, и это удивительный спутник Сатурна Энцелад.

Водяной шлейф спутника Сатурна Энцелада на снимке телескопа James Webb. Фото © webbtelescope.org

Вместе с луной Юпитера Европой они возглавляют рейтинг самых любопытных мест в Солнечной системе в смысле поиска внеземной жизни. По мнению многих планетологов, они гораздо интереснее, чем Марс. Дело в том, что для жизни (по крайней мере, известной на сегодняшний день) нужно много воды, а Энцелад и Европа целиком и полностью покрыты очень толстой, многокилометровой коркой самого настоящего водяного льда. Замёрзшей водой. И более того, довольно многие «симптомы» указывают на то, что в обоих случаях под этой ледяной скорлупой прячутся глобальные подлёдные океаны. И как раз этот снимок «Уэбба» - один из вящих аргументов.

Запечатлённый гигантский шлейф – это фонтан воды, которая бьёт с поверхности в окрестностях южного полюса Энцелада. И фонтан этот простирается – только представьте - на почти 10 тысяч километров. Это при том, что сам Энцелад в диаметре имеет всего-навсего километров 500. Для сравнения, диаметр Луны – почти 3,5 тысячи километров.

Как подсчитали учёные, из этого фантастического источника ежесекундно вырывается 300 литров воды. То есть за час-другой этой водой можно было бы заполнить олимпийский бассейн. Астрономы ещё не видели на Энцеладе водяного шлейфа таких невероятных размеров. Но шлейфы поменьше там наблюдаются постоянно, и их отслеживают ещё с середины 2000-х годов, когда их впервые сфотографировал зонд «Кассини». По мнению учёных, это проявление так называемого криовулканизма: когда из недр вырывается не магма, а вода, газы и прочее.

Выбросы водяного пара с поверхности Энцелада на снимке зонда "Кассини". Фото © NASA

Эти извержения настолько интенсивны, что вылетающая вода образует вокруг Сатурна целый гигантский «бублик» - тор из мириад льдинок. Этот тор и есть кольцо Е. Оно по сравнению с остальными кольцами Сатурна тусклое, и тем не менее «Кассини» удалось сфотографировать его вместе с Энцеладом, который летает прямо внутри им же созданного кольца. И, как сообщается, это лишь примерно треть всей извергаемой спутником воды, а вся остальная распространяется по окружающему пространству.

Энцелад внутри кольца Сатурна Е, создаваемого самим спутником. Фото © NASA

Возникает вопрос, откуда же энергия для такой бурной деятельности у крохотного замёрзшего мирка, расположенного в десять раз дальше от Солнца, чем Земля. Так вот, астрономы уверены, что энергию эту даёт Сатурн своей мощной гравитацией.

Орбита у Энцелада довольно вытянутая, а это значит, что по мере своего вращения вокруг «властелина колец» маленькая обледенелая луна всё время то приближается к газовому гиганту, то отлетает подальше. Когда приближается, Сатурн немного как бы сплющивает, растягивает спутник, а когда отдаляется, то обратно сжимает. То есть Сатурн, можно сказать, мнёт свой спутник, как ребёнок мнёт шарик пластилина в своей руке. Потому-то там внутри действительно может и должно быть достаточно тепло для существования океана.

А надо напомнить, что дело не только в самом океане, а в том, что из-подо льда Энцелада вместе с водой вылетает азот, углерод, сера и даже, по последним данным, фосфор, который жизненно необходим для формирования РНК и ДНК. И в довершение всего выявлено, что из этих криовулканов бьёт метан, а метан - это хорошо известный продукт жизнедеятельности. Конечно, на Энцеладе это может оказаться и метан небиологического происхождения, но если всё-таки допустить, что он биологический, то для его производства в выявленном количестве вполне достаточно скромной популяции микроорганизмов. Скромной, но внеземной популяции.

Авторы Адель Романенкова