Год Солнца: Учёные назвали дату "интернет-апокалипсиса" Они обдумывают один простой факт: практически все дальнемагистральные линии Всемирной паутины проходят под водой, которая очень хорошо проводит электричество. 15 июля, 21:10 Солнце сейчас приближается к пику очередного 11-летнего цикла. Обложка © Shutterstock

Своими соображениями на эту тему недавно поделилась доцент Калифорнийского университета и специалист по вычислительным наукам Сангита Абду Джиоти, после чего фигурирующая в её статье фраза "интернет-апокалипсис" приобрела поистине вирусную природу и стала передаваться из сайта в сайт "воздушно-капельным путём". Исследователь призналась, что даже не рада такому резонансу.

Что же она в этой статье сообщила: в целом там проводится уже далеко не в первый раз озвученная мысль о том, что Солнце сейчас приближается к пику очередного 11-летнего цикла своей активности, а меж тем каждые 11 лет человечество всё больше обрастает всевозможной цифровой и электрической инфраструктурой, так что нынешний пик мы уже будем встречать в несколько другой ситуации, чем встречали прошлый.

Что бывает в солнечный пик: бывают мощнейшие вспышки и так называемые корональные выбросы массы. Это уже не излучение, а потоки самого настоящего солнечного вещества, солнечной плазмы, которая вырывается с поверхности и устремляется в космос на скоростях, скажем, полторы тысячи километров в секунду. И если нам не повезло до такой степени, что этот плазменный "язык" был показан именно в нашу сторону, то, соответственно, нам и ожидать последствий.

Что бывает в солнечный пик. Фото © Shutterstock

Бомбардировка земной магнитосферы этой солнечной плазмой вызывает так называемые индуцированные токи, то есть такие токи, которые возникают в той или иной степени по всей планете самопроизвольно и мгновенно распространяются сквозь всё, что способно проводить электричество. В том числе, например, сквозь трансформаторные обмотки, которые вполне могут от этого перегреться и взорваться.

Так вот, специалист Калифорнийского университета в этой связи решила отдельно рассмотреть вопрос, а что же в таком случае будет со Всемирной паутиной. И если в двух словах — ничего хорошего. Она обращает внимание, что, по законам физики, чем длиннее проводник электричества, тем выше внутри него сопротивление, а от сопротивления в проводнике возникает нагрев. А в Глобальной сети имеются кабели протяжённостью вплоть до 39 тысяч километров.

Конечно, сами они оптоволоконные — поэтому защищены. Но дело в том, что на "дальнобойных" линиях вдоль них каждые 50–150 километров приходится ставить повторители сигналов, которые меж собою соединены собственным отдельным кабелем. Рассчитаны они на работу при силе тока на уровне 1 ампер, а во время мощного солнечного события вполне может быть 100–130 ампер. При этом они подключены к специальным устройствам подачи питания. И эти устройства к сильным скачкам напряжения не приспособлены, а делать их приспособленными было бы непомерно дорого. Как сказано в статье, если выходит из строя хотя бы один повторитель, то вся линия становится непригодной.

Самое интересное, что все самые дальнемагистральные, межконтинентальные интернет-кабели протянуты под водой, где электричество распространяется гораздо лучше, чем на суше. А вот чинить неполадку в подводной линии гораздо хлопотнее и дольше, чем на наземной. Ремонт может продлиться несколько недель.

В глобальной сети Интернет имеются кабели протяжённостью вплоть до 39 тысяч километров. Фото © Shutterstock

Вызванные Солнцем токи будут самыми сильными на более высоких широтах — от 40 градусов северной широты и выше. Надо сказать, что эта зона охватывает Россию (вместе с Европой) и Канаду. Как отмечается в статье, почти треть всех подводных сетевых кабелей выходит именно в эти широты. Там же расположены, например, порядка 40% всех интернет-роутеров и точек обмена интернет-трафиком (IXP).

И в качестве вишенки на торте — спутники связи, которые будут подвергаться прямой солнечной бомбардировке. Мало того что это может повредить их электронику, так плюс ко всему эта солнечная активность "будоражит" хоть и разряжённую, но всё-таки присутствующую атмосферу на низкой околоземной орбите. И в результате спутник сильнее "тормозится" об эту атмосферу, начинает снижаться, а может и вовсе войти в плотные слои и сгореть.

По итогам всего этого у доцента и возникла концепция "интернет-апокалипсиса". В опубликованной работе даже приведены расчёты его возможных проявлений. Согласно этим расчётам, даже в случае сравнительно небольшого скачка электричества, вызванного Солнцем, северо-восточная часть США полностью теряет сетевое соединение с Европой — между ними сконцентрировано больше всего подводных кабелей. Великобритания остаётся на связи только с соседними странами. Китай теряет 56% своих интернет-соединений. Бразилия "отключается" от США, но даже в худшем случае остаётся на связи с другими латиноамериканскими странами и с Европой. Южная Африка практически не пострадает. К сожалению, ни для России, ни Канады прогнозов возможных последствий не приводится. Судя по всему, автор рассматривает в основном самые густонаселённые части планеты, а на широтах выше 40 градусов живёт всего 16% мирового населения.

По поводу даты "апокалипсиса": пик нынешнего цикла солнечной активности ожидается в 2025 году, но он настанет не внезапно, то есть "агрессивность" светила сейчас идёт по нарастающей. И когда именно может случиться "апокалиптическая" вспышка или "апокалиптический" выброс массы из солнечной короны, никто не в силах сказать. Наука ещё не научилась это предсказывать.

Авторы Адель Романенкова