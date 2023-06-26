Земля погружается в хаос: Учёные опубликовали страшное предупреждение человечеству Сухие физические расчёты на основе нынешнего поведения климата на планете дают весьма пугающие дальнейшие сценарии. 25 июня, 23:45 Обложка © Shutterstock

Физики решили посмотреть на климат Земли со своей точки зрения. Они руководствуются очень интересной логикой. Есть такое явление — фазовый переход. Грубо говоря, когда лёд превращается в воду — это первый фазовый переход, когда вода превращается в пар — второй. Так вот, в некоторых веществах при втором фазовом переходе на уровне молекул и атомов начинается некий беспорядок: атомы непредсказуемо перемещаются, меняются местами и прочее. Так происходит, например, с некоторыми сплавами: при нагревании до определённой температуры их упорядоченное состояние становится хаотичным. Так вот, учёным пришло в голову, что земная экосистема — это тоже в какой-то степени сплав разнородных веществ и к ней тоже, в принципе, применимы законы фазовых переходов.

Они рассуждают, что когда на Земле примерно 11 700 лет назад закончился последний ледниковый период и началась эпоха голоцена, то климат планеты прошёл такой — условно первый — фазовый переход. Температуры повысились, и всё пришло в новое, но всё-таки стабильное состояние. А вот в середине XX века промышленная, аграрная, нефтеперерабатывающая и вся прочая человеческая деятельность породила ощущение, что начался второй такой фазовый переход и пора нам считать себя живущими в новую климатическую и геологическую эпоху — эпоху антропоцена. Только не совсем понятно, куда приведёт нас этот новый "сдвиг по фазе". Физические расчёты подводят учёных к двум возможным сценариям.

Согласно более оптимистическому, нынешние всевозможные погодные аномалии и рекордные температуры закончатся тем, что климат весьма заметно изменится по всей планете и в таком изменённом виде как бы зафиксируется, он станет стабильно другим. Условно говоря, +45 °C летом в Подмосковье станут новой нормой. Так будет всегда, то есть до какого-то нового глобального климатического поворота. По крайней мере, это будет нечто понятное, нечто предсказуемое, у достаточно крепких людей будет шанс к этому приспособиться. Со временем наши потомки привыкнут и будут считать, что так и должно быть, а +15 °C для них будет лютый холод, как сейчас для жителей Зимбабве.

Но есть и второй вариант, очень пессимистический и очень возможный, что климат станет хаотичным, непредсказуемым, что в земной экосистеме нарушится всякая логика и он начнёт всё время бросаться из крайности в крайность: то свирепая жара, то небывалый мороз. То есть только начнёшь привыкать к одной климатической ситуации, как она переворачивается с ног на голову. И человеческий организм будет не успевать к этому приспосабливаться. Это действительно выглядит страшно.

Авторы Адель Романенкова