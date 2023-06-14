Что-то зашевелилось под землёй: Учёные встревожены загадочным разломом литосферы На востоке Африки тектонические плиты ведут себя не совсем так, как того ожидают геологи. Похоже, учёные, наконец, разобрались, что там творится. 13 июня, 23:48 Внутреннее строение Земли. Обложка © Shutterstock

Вот такие эпичные видео и фотографии циркулировали по всему миру в 2018 году. Недалеко от столицы Кении Найроби после обильных ливней образовалась гигантская трещина: до 20 метров в ширину, до 15 метров в глубину, и всё это протянулось на несколько километров, в том числе поперёк автострады.

Геологи тогда сразу разъяснили, что это лишь малое проявление мега-процесса, который идёт уже миллионы лет не только в Кении, но и в Эфиопии, Танзании и Мозамбике. Процесс этот заключается в постепенном разделении литосферных плит. На границе между ними местами образовались вулканы и вообще происходит сильная геологическая активность: там проходит так называемый Восточно-Африканский разлом.

Та часть Африки, которая справа от разлома, принадлежит к так называемой Сомалийской плите, то, что слева – это Нубийская плита. А Аравийский полуостров – это уже Аравийская плита. Так вот, по прогнозам учёных, всё идёт к тому, что движение Сомалийской плиты оторвёт восток Африки от остального континента, и эта его отделённая часть на время станет островом, а потом ударится в Аравийскую плиту. От этого столкновения на юге Йемена, по всей видимости, образуются горы. Произойдёт это, по примерным оценкам, через несколько миллионов лет.

Предстоящее отделение востока Африки в результате тектонического разлома. Фото © thesun.co.uk

Геологи сравнили это очень постепенное разделение плит с популярной в наши дни детской игрушкой, у нас в России она известна как «слайм», такая липкая тягучая масса: если по ней ударить молотком, она сразу разорвётся, но если постепенно растягивать, то она истончается, не разрываясь. Примерно это и происходит с земной корой вдоль Восточно-Африканского разлома, объясняют исследователи.

Но дело в том, что их уже давно настораживает в этом процессе одна интересная вещь. По логике и по наблюдениям за аналогичными разломами на планете геологи ожидают, что две плиты должны расходиться в противоположных направлениях, то есть двигаться как бы перпендикулярно разлому, влево и вправо от него. И так действительно происходит. Но вдобавок эти плиты ещё и «ходят» вдоль разлома, то есть параллельно ему. Это подтверждает сопоставление данных с 30 спутников. И вот этого смещения вдоль разлома учёные никак не могут понять.

Есть два явления, которые в этом продольном, параллельном «хождении» подозревают. Одно явление – это так называемая плавучесть литосферы. Это такое свойство земной коры, благодаря которому она удерживается сверху и не тонет в мантии – точно так же, как айсберги не тонут в воде. И происходит это точно по той же причине, по которой «плавают» айсберги: плотность льда меньше, чем у воды. И, соответственно, плотность твёрдой коры меньше, чем у вязкой мантии. То есть и то, и другое как бы выталкивает наружу. И есть версия, что загадочное параллельное движение плит вызывается какими-то проявлениями этой плавучести, этого выталкивания.

А второе подозреваемое явление – это поистине любопытный феномен, который обнаружили сейсмологи: они «прослушали», как сквозь недра Земли проходят ударные волны землетрясений, и поняли, что внутри нашей планеты находятся две загадочные исполинские структуры, чуть более плотные, чем вся остальная окружающая мантия. То есть это какой-то немного другой материал, он отличается. Один такой «чужеродный» кусок находится под Тихим океаном, а второй – как раз под Африкой. Кстати, есть даже такая гипотеза, что это части другой планеты, которая столкнулась с Землёй миллиарды лет назад, в «детстве» Солнечной системы. Эти структуры называют суперплюмами. Как установили геологи, от них в верхней части мантии под литосферой распространяются потоки мантийной массы, и они двигают находящиеся над ними плиты.

Африканский и Тихоокеанский суперплюмы. Фото © Wikipedia / Sanne.cottaar

Чтобы разрешить спор, что же тут больше виновато, сделали трёхмерное моделирование происходящего на востоке Африки геологического процесса. И получилось, что виноват суперплюм: он вызывает движение мантии с юго-запада на северо-восток континента, то есть, собственно, вдоль разлома. Но опять же стоит подчеркнуть, что эта огромная масса таинственного вещества под Африкой вызывает именно продольное смещение плит, а сам разлом в целом – это результат совокупности всего, что в недрах происходит.

Авторы Адель Романенкова