Говорит Земля: Учёные встревожены раздающимся в атмосфере грохотом неизвестного происхождения Этот звук недоступен человеческому уху, его удаётся улавливать только благодаря специальным датчикам на аэростатах. 16 мая, 23:40 SANDIA NATIONAL LABORATORIES / Darielle Dexheimer

Этот зонд учёные сделали из подручных средств: полиэтилен из хозяйственного магазина, скотч и ещё угольный порошок из магазина пиротехники. Он нужен для затемнения: тёмное сильнее нагревается солнцем, и горячий воздух внутри шара начинает поднимать его над землёй.

Аэростаты с установленными на борту микрофонами и датчиками измерения звуковых волн. Фото © SANDIA NATIONAL LABORATORIES / Darielle Dexheimer

Таким образом импровизированный аэростат достигает высоты около 20 километров. Это уровень стратосферы. Как раз там и летают метеозонды. Там же расположен озоновый слой Земли, который оберегает нас от солнечного ультрафиолета. На 20-километровой высоте весьма холодно – около минус 56 по Цельсию, а давление – всего 0,05 атмосферы. В таких условиях звук распространяется очень медленно, акустическая волна сохраняется долго.

Это в целом тихая зона. Там раздаётся разве что низкочастотное эхо всевозможных шумов природы и проявлений жизнедеятельности человечества: океанских волн, громовых раскатов (напомним, уровень облаков – это примерно от 2 до 10 километров), ракетных пусков, гула самолётных двигателей, грохота поездов, общего шума больших городов. И все эти реверберации можно друг от друга отличить. Микрофоны их улавливают, а потом сопоставляются физические характеристики шума. Прежде всего нужно узнать частоту звуковых волн.

Так вот, учёные уже запустили в стратосферу порядка пятидесяти таких зондов, а вместе с микрофонами закрепляли на борту прибор под названием микробарометр. Он измеряет давление звука. И таким образом можно даже улавливать звуки на тех частотах, которые для человеческого уха недостижимы. А именно так называемый инфразвук. Это настолько низкочастотные басы, что мы их не можем слышать.

По итогам проведённых сессий звукозаписи исследователи распределили всё «услышанное», распознали, где океан, где ракеты и так далее, и обнаружили загадочную вещь. На уровне инфразвука, помимо всего прочего узнаваемого, раздаётся нечто такое, что ни к чему известному науке приписать нельзя. Как сообщают, раздаётся не каждый раз, когда запускают очередной воздушный шар, но когда раздаётся, то «грохочет» по несколько раз в час. И что это такое – пока абсолютно непонятно. Пока есть две достаточно осторожные версии: либо это какая-то неизвестная форма турбулентности атмосферы, либо эхо с поверхности исказилось до степени полной неузнаваемости. Учёные рассказали об этой своей новой головоломке на заседании Американского акустического общества в Чикаго.

Разведывательный аэростат ВВС США. Фото © Public Domain

Кстати, в 1947-49 годах ВВС США запускали сверхсекретные аэростаты с такими микрофонами и передатчиками – подслушивать, не ведёт ли где Советский Союз испытаний атомных бомб. Операция называлась «Проект «Могул» (Project Mogul). А когда один такой воздушный шар угораздило рухнуть у американского города Розуэлла, то, дабы скрыть разведывательную деятельность, мгновенно устроили фарс со вскрытием трупа инопланетянки и прочий кукольный театр. Но дело в том, что шум ядерных испытаний, во всяком случае, вполне отличим.

Авторы Адель Романенкова