Глубокий смысл: Самые загадочные звуки, которыми Тихий океан любит пугать учёных и подводников Среди них есть такие, которым хотя бы нашли какое-то убедительное объяснение, а есть такие, для которых такое объяснение только ищут и пока не находят. 16 апреля, 23:40 В глубинах океана иногда раздаются загадочные звуки. Обложка © Shutterstock

Bloop

Этот звук более или менее понятный. Во всяком случае, основная версия есть. Bloop — по-английски "бульканье", потому что звук именно такой. Его впервые услышали и даже записали в 1997 году, притом не где-нибудь, а в окрестностях знаменитой точки Немо, самой удалённой от всех берегов в Тихом океане. И если туда отправится человек, который читал рассказ "Зов Ктулху", и там это услышит, то ему наверняка станет не по себе или как минимум очень любопытно.

Звук Bloop, зафиксированный в Тихом океане в 1997 году

Как объясняют: говорят, что это такое удивительное природное явление под названием криосейсм. В общем, "ледотрясение". Когда насыщенная водой порода где-то на океанском дне промерзает, то заключённая в ней вода, ясное дело, превращается в лёд и от этого расширяется. Копится излишнее напряжение, и в конце концов оно заканчивается растрескиванием ледяных гор, их движением, трением друг о друга и так далее. И когда между ними просачивается вода, то, как предполагается, и получаются такие звуки.

Более того, есть даже примерное представление о том, где расположен источник этих "бульканий", а значит, и этих сотрясений, — в Антарктиде, между морем Росса и проливом Брансфилд.

Bio-duck

Duck — потому что звуки довольно забавные и очень похожи на кряканье. Их впервые услышали подводники ещё в 1960-е годы. Правда, сложно сказать, насколько это может показаться забавным в подводной лодке.

Звук Bio-duck, который слышат в океане с 1960-х годов

Насчёт этих кряканий в наши дни уже есть, можно сказать, полная уверенность: это действительно живые существа, а именно антарктические киты. Учёные закрепили на этих животных датчики и записали их "разговоры": оказалось, что в их репертуаре действительно такие песни есть. Единственная проблема — пока не совсем понятно, что они таким образом хотят сказать: то ли оглашают новость о нахождении места, где можно хорошо поесть, то ли серенады поют.

Upsweep

Это значит нечто вроде "поднятия" — звук идёт по восходящей. Его начали улавливать в начале 90-х и с тех пор слышат довольно регулярно, причём почему-то именно весной или осенью. Это повод заподозрить, что звук могут издавать живые существа, когда у них наступает сезон чего-нибудь.

Звук Upsweep в Тихом океане

С другой стороны, местоположение источника определили примерно где-то между Южной Америкой и Новой Зеландией, а это регион вулканической активности. Поэтому есть вторая версия: там происходят какие-то извержения весной и осенью.

Julia

Тут история недоговаривает, почему именно "Юлия". Может быть, звук отдалённо напоминает это имя?

Звук Julia, раздавшийся в глубинах Тихого океана

Основная версия — большой айсберг сел на мель. Опять же, где-то в Антарктиде. А слышно в экваториальных водах.

Train

Как нетрудно догадаться, немного похоже на шум проезжающего где-то вдали поезда. И тоже приписывают какому-то движению льдов в антарктическом море Росса.

Звук Train, зафиксированный в Тихом океане

Slow down

Раздаётся по нескольку раз в год, длится минут семь и как бы замедляется, затухает ближе к концу. Снова, по мнению учёных, это какое-то проявление деятельности ледников.

Загадочный звук Slow down в Тихом океане

И в заключение ещё один звук, но, правда, не из океана, и он, наверное, заслуживает отдельного материала: воистину жуткий и раздаётся, по ощущениям, с неба. Где его только не слышали: в Канаде, США, Норвегии, Белоруссии. Что характерно, в Северном полушарии.

Загадочные звуки в атмосфере, зафиксированные в Канаде

Что наука может предложить на этот счёт: что это какой-то геофизический феномен. Например, что-то происходит в земных недрах, какие-то сейсмические процессы. Ещё есть предположение, что звук рождается при бомбардировке земной магнитосферы солнечным излучением во время особо яростной активности нашего светила.

Авторы Адель Романенкова