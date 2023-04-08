Что скрывает гора Байгун: Загадочные объекты в Китае оказались головоломкой для учёных Пока геологи размышляют, какой естественный процесс мог породить такое, местные жители и туристы обсуждают самые фантастические предположения. 7 апреля, 23:40 Памятник природы Devil's Postpile в США. Обложка © Shutterstock

Если совсем честно, то самая большая фантастика начинается в тот момент, когда пытаешься найти на просторах Интернета фотографии этих самых Байгунских трубок (Baigong pipes). "Выплывает" практически всё что угодно, но только не те трубки, которые наблюдаются в Китае. Очень часто под видом китайских подсовываются, к примеру, калифорнийские Чёртовы столбы (Devils Postpile) — удивительные базальтовые колонны, американский национальный памятник природы.

Национальный памятник Devils Postpile в США. Фото © Wikipedia

Или, к примеру, вот такая окаменелость, которая находится в Канаде.

Окаменелость в канадском районе Джоггинс (The Joggins Fossil Cliffs). Фото © jogginsfossilcliffs.net

На бесконечной помойке невесть откуда взятых изображений, пожалуй, обращает на себя внимание вот такой снимок — он обнаруживается сразу на нескольких именно китайских и прочих восточноазиатских порталах. Возникает смутная надежда, что хотя бы тамошние создатели контента сколь-нибудь ближе к истине.

Одна из знаменитых Байгунских трубок в Китае. Фото © thesanghakommune.org

Теперь что, собственно, об этих трубках известно: на западе Китая, в провинции Цинхай, в 40 километрах от города Делинха есть гора Байгун (или Байгуншань). Это те края, где Тибетское нагорье встречается с пустыней Гоби. В общем-то, эту "гору" вполне можно считать холмом, потому что в высоту она имеет метров двести. Некоторым она напоминает пирамиду. Так вот, в ней, как сообщается, есть три пещеры, две из них завалены, но вход в самую большую зияет на радость туристическому бизнесу. Воображение любопытных будоражит уже то, что вход этот треугольной формы.

Так вот, как утверждается, там внутри, на стенах пещеры, прослеживаются две трубчатые структуры диаметром около 40 сантиметров. Кроме того, ещё целую дюжину таких трубок разного размера заметили над пещерой и вообще в окрестностях. Все они красно-коричневые, как и сама "гора". Первый химический анализ показал, что примерно на 30% они состоят из оксида железа, то есть, собственно говоря, из ржавчины, а всё остальное — это кремнезём (двуокись кремния), жжёная известь (оксид кальция) и ещё 8% загадочного неизвестно чего. Эти 8% породили самые далеко идущие домыслы. Правда, впоследствии (впрочем, спустя уже много лет) стала просачиваться информация, что это оказались калий, алюминий, натрий и прочие самые заурядные вещества. Но остаётся вопрос, почему же это не удалось определить сразу.

Возраст трубок оценивают в 140–150 тысяч лет. Люди, вернее древние предки людей, поселились в этих местах лишь 30 тысяч лет назад.

Какие были и есть научно обоснованные версии? Их три, и их все объединяет общая идея: трубки образовались в ходе геологических процессов. Один вариант — что в незапамятные времена формирования (то есть поднятия) Тибетского нагорья в этой скале возникли трещины и в них попала магма, которая снизу поднималась. Но дело в том, что магме полагается выходить из жерла вулкана, а никаких древних вулканов в данной местности не зафиксировано, так что пока эта гипотеза проигрывает.

Второе предложение — что это опять же трещины, но их заполнила не магма, а богатые железом отложения, которые принесло сюда в ходе тектонических изменений, когда в одних местах идёт поднятие, а в других, наоборот, осаждение.

И, наконец, третья теория. Её считают самой убедительной. Она гласит, что это окаменевшие деревья. Или какие-то части деревьев. На самом деле геологи действительно считают, что когда-то в этих местах царил климат субтропический с буйной растительностью. Потом случилось наводнение, деревья вырвало с корнем, завалило землёй — и всё это, согласно гипотезе, так вместе окаменело. В процессе взаимодействия древесины с окружающей породой она как бы вобрала в себя какое-то количество железа и других минералов, а потом сама древесина сгнила, а все эти минералы остались — и вышли такие трубки. Из этого мы получаем интересную подробность: значит, внутри трубок — пустота. Они полые.

Авторы версии окаменелых деревьев ссылаются на странные структуры, ранее найденные геологами на юге Луизианы (в США). По поводу них есть определённая уверенность в том, что это следы корней деревьев. Вот они. Насколько эти луизианские "штуки" похожи на трубки вообще и на Байгунские трубки в частности — конечно, судить учёным.

Окаменелые остатки корней деревьев в американском штате Луизиана. Фото © academia.edu

Меж тем Байгунские трубки давно ославлены как инопланетные. Там неподалёку есть обсерватория, местные учёные находят в космосе множество ранее неизвестных галактик. Так что ничего нет удивительного в том, что не совсем понятные объекты в скале стали для всего мира источником космического вдохновения.

Кстати, примечательная деталь: в веществе трубок гораздо больше радиоактивного урана, чем в окружающей породе. Гипотеза магмы как раз и объясняла это тем, что в трубках вулканический материал, то есть он явился из глубоких недр, где много этого урана. Соответственно, если это не магма, то возникает вопрос: откуда радиоактивный уран?

Авторы Адель Романенкова