Сигнал из прошлого: Что означают загадочные наскальные отпечатки рук без пальцев В любом случае странные отметины явно оставлены намеренно, притом довольно замысловатым способом. 2 апреля, 23:40 Обложка © Wikimedia / José-Manuel Benito

В мире известно три места, где находили именно такие загадочные знаки: два на юге Франции и ещё одно в Испании. И особенно много их почему-то в Пиренейских горах, недалеко от французского города Авентиньян. Там находятся Пещеры Гаргас, которые вот уже больше ста лет признаны памятником не только истории, но и искусства. Дело в том, что найденные там многочисленные наскальные знаки, в принципе, можно считать своеобразными произведениями живописи каменного века. По основной версии, им около 27 тысяч лет. Если так, то надо полагать, что владельцы этих рук были кроманьонцами, потому что к тому времени неандертальцы уже были ими вытеснены.

Наскальные изображения рук в пещерах Гаргас. Фото © decouvertes.fr

Это не совсем отпечатки. Это, по сути, трафареты. Как установили учёные, человек держал руку на стене и выдувал на неё через специальную трубку самодельную краску. Притом палитра довольно разнообразная: есть и красные оттенки, и жёлтые, и коричневые. Исследователи считают, что делали эти краски в том числе из угля, гематита и добавляли в них, к примеру, животный жир. То есть сначала надо было приготовить живописное снадобье, а потом пойти в тёмные глубины пещеры и старательно создать такой трафарет. Притом надо думать, что человек не мог в одиночку это рисовать: кто-то должен был держать факел.

Любопытно, что из двух сотен увековеченных в этих пещерах рук абсолютное большинство — руки левые. Значит, кроманьонцы тоже были в основном правшами, раз правой рукой трубку держать им было удобнее. Но самый интересный вопрос: зачем они всё это так усердно проделывали? А особенное замешательство возникает, если присмотреться: как минимум у 144 рук отсутствует хотя бы одна фаланга пальца. У многих нет двух пальцев. У некоторых вообще "обрублены" все, кроме большого. Кстати, большой палец имеется у всех до единого, то есть, что бы ни было причиной такого загадочного увечья, большого пальца это никогда не касалось. А в остальном можно встретить практически любой вариант.

Варианты изображений рук с отсутствующими пальцами в пещерах Гаргас. Фото © science20.com

Есть два вопроса: что это значит и почему нет пальцев? Насчёт пальцев существуют следующие версии. Первая — ритуальная ампутация. Известно, что в некоторых диких племенах было принято в определённых случаях проделывать подобные вещи. К примеру, у индонезийского народа дани (или ндане) так делали в знак скорби по умершему родственнику. Второй вариант — болезнь либо обморожение. В таком случае выходит, что какая-то проблема со здоровьем была у жителей пещер Гаргас очень распространённым, просто повальным бедствием. Что это может быть, по мнению медиков: полиартрит, ревматизм, синдром Рейно (хронический спазм кровеносных сосудов пальцев, это бывает от постоянного холода или даже сильного стресса). В пользу обморожения говорит наличие больших пальцев: в них кровоснабжение всегда лучше, чем в остальных.

Но есть и альтернативное предположение. Некоторые учёные подозревают, что у владельцев этих рук на самом деле все пальцы были на месте, но они намеренно сложили их таким образом, чтобы казалось, что их нет. Тогда выходит, что это некий древний "письменный" язык жестов. А отсюда вопрос: что пещерные люди хотели этим сказать?

Интересный ответ предложил в своё время известный французский археолог, палеонтолог и антрополог Андре Леруа-Гуран. Он подозревал, что это были сообщения для охотников — и каждое сочетание согнутых и не согнутых пальцев означало присутствие в окрестностях того или иного животного. Учёный даже попытался составить таким образом небольшой словарик жестов. К примеру, если согнуты все, кроме мизинца и большого, это значит "газель", если согнут только средний — "жираф", если прослеживаются все пять пальцев — "обезьяна".

А если отказаться от варианта намеренного сгибания пальцев, то это только делает знаки ещё более загадочными: если руки действительно были изувечены, то всё равно для чего-то понадобилось делать их трафареты. Какой смысл в них мог вкладываться тогда? "Я здесь был"?

Авторы Адель Романенкова