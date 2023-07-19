Эти 5 эзотерических вещиц лишают женщин брака и отпугивают женихов
Девушки, помешанные на саморазвитии, часто прибегают к практикам, которых парни боятся. В итоге любой ухажёр спешит ретироваться, зайдя в гости. Рассказываем, каким декором дамы отпугивают будущих мужей.
Все мы хотим уютный и приветливый дом, который помогает нам расслабиться и наслаждаться жизнью. Однако некоторые предметы, которые женщины считают полезными или красивыми, могут отталкивать не просто гостей, а потенциальных женихов. В этой статье мы рассмотрим пять таких вещей.
1. Мягкие игрушки: почему могут отпугнуть женихов
Как убрать из дома предметы, которые могут испортить вам репутацию. Фото © Getty Images / Susanne Kronholm
Многие девушки обожают коллекционировать мягкие игрушки ещё с юности. Однако если их слишком много, то предметы могут вызывать у гостей ощущение, что они находятся в детской комнате. Да и психически здоровый молодой человек ищет себе для отношений взрослого человека, а не ребёнка. К тому же мягкие игрушки отлично хранят память и энергетику предыдущих хозяев. А если в плюшевом зверьке осталась частичка бывшего ухажёра?
2. Ловцы снов лишают брака
Какие эзотерические элементы декора могут оттолкнуть мужчину. Фото © Shutterstock
Ловцы снов — это красивые и загадочные предметы, которые многие люди вешают над своей кроватью, чтобы якобы отпугнуть кошмары. Но эти вещицы так же эффективно прогоняют и женихов. Большинство парней считают всю эту "эзотерику" чушью, а девушек, верящих в неё, — несерьёзными дурочками. И неважно, что, быть может, ловцы снов в вашей квартире висят просто как элемент декора.
3. "Не те" кристаллы прогонят будущего мужа
Магические предметы: чего избегать, если ищете вторую половинку. Фото © Shutterstock
Кристаллы — это не просто красивые камни с особой энергетикой, которые многие используют для украшения помещений. Они могут защищать и помогать, наполнять хозяина силой. Вот только забрав к себе в дом не тот амулет, можно лишиться любви, ведь кристалл прогонит будущего мужа. И антипатия бывает не только у ухажёров. Некоторые гости могут попросту не разделять страсти хозяйки к кристаллам. Тем не менее, если вы всё же хотите держать их в доме, поместите камни в угол комнаты, чтобы обереги не привлекали слишком много внимания.
4. Избыток женских фотографий в доме
Какие предметы в вашем доме могут ухудшить отношения с мужчинами. Фото © Freepik / vanitjan
В своём доме или квартире девушки часто любят держать личные фотографии на видном месте. И когда их много, можно создать не только переизбыток женской энергетики, но и ощущение, будто вы слишком увлечены собой. Если нравится держать личные фотографии в доме, не беда. Выберите просто несколько наиболее важных и впишите их в интерьер.
5. Надписи-аффирмации тоже не помогут быстро выйти замуж
Пять вещей в доме, которые могут отпугнуть женихов. Фото © Freepik
Надписи-аффирмации — это популярный способ напомнить себе о положительных мыслях и чувствах, приманив энергию для исполнения желаний. "Я достойна любви", "Успех сам идёт в мои руки" и так далее. Однако для человека стороннего, особенно не верящего в подобное потенциального мужа, они могут создать негативное ощущение. Будто вы пытаетесь что-то кому-то доказать. Ведь по-настоящему уверенная или любящая себя девушка не будет расклеивать такие плакаты дома.
Эти пять вещей точно вызовут вопросы у большинства мужчин и отпугнут их даже без эзотерической подоплёки. Но стоят ли ухажёры того, чтобы "исправлять" собственный дом? На этот вопрос предстоит ответить только вам…
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