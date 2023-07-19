3-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 19 июля

Сегодня, 19 июля, празднуется Сысоев день, Церковь вспоминает преподобного Сисоя Великого. Святой жил в V веке. Он был монахом-отшельником и провёл в египетской пустыне 60 лет. Обладал даром чудотворения. Однажды к нему пришёл отец с ребёнком, который умер в пути. Мужчина оставил тело малыша и, получив благословение монаха, ушёл. Сисой же отказался верить в смерть мальчика и приказал ему следовать за родителем. Тот в то же мгновение поднялся и пошёл к отцу.

Чего ждать от 3-х лунных суток, 19 июля 2023 года

Чего ожидать от 19 июля 2023 года, 3-х лунных суток? Фото © Shutterstock

Сегодня в 05:15 начались третьи лунные сутки. Идёт первая фаза, Луна продолжает расти. Правящая стихия — Дерево, которое постоянно растёт и тянется вверх. Оно олицетворяет мудрость и сдержанность. Символами дня являются леопард и барс, означающие энергичность, смелость, целеустремлённость и силу. Это благоприятное время для принятия решений. Числом, что принесёт удачу, будет тройка. А счастливые цвета: жёлтый и золотой. Получить защиту можно с помощью рубина и авантюрина. Сегодня крайне важно верить в собственные силы и запастись уверенностью. Тогда любые преграды окажутся по плечу. А вот для людей пассивных и время не самое благоприятное.

3-й лунный день: что можно делать 19 июля 2023 года

Что можно делать в 3-й лунный день, 19 июля 2023 года? Фото © Freepik / prostooleh

Чтобы 3-и лунные сутки прошли благополучно и удача оставалась на вашей стороне, лучше всего следовать определённым рекомендациям. Сегодня хороший день для бизнеса. Можно рисковать, начинать новые проекты, браться за мероприятия, которые поспособствуют развитию вашего дела. Но и осторожность соблюдать всё же следует.

В вопросе денег 3-й день лунного календаря не терпит пассивности, а потому мало просто мечтать о достатке, следует активно работать в данном направлении.

Разрешается заниматься творчеством, особенно если сильно хочется. И неважно, если раньше вы подобного не делали. Есть вероятность открыть в себе неожиданный талант.

Принимая решение, сосредоточьтесь на своей цели, тогда верный ответ придёт сам собой.

Можно устроить небольшое застолье, однако не стоит переедать.

Отличный момент для занятий спортом, физических упражнений и нагрузок.

19 июля празднуется Сысоев день. Раньше наши предки считали, что сегодняшняя утренняя роса обладала целебными свойствами и давала здоровье, а потому по ней гуляли босиком и умывали лицо. Согласно народным приметам, проблемы, появившиеся в это время, пропадут сами собой, а потому спешить с их решением не стоит.

На ночь следует обязательно занавесить окна. Иначе лунный свет может украсть красоту и здоровье.

Благоприятный день для работы.

Что нельзя делать в 3-й день лунного календаря, 19 июля 2023 года

Что нельзя делать в среду, 19 июля, в 3-й лунный день? Фото © Shutterstock

Список ограничений и предупреждений в 3-и лунные сутки весьма обширен. Если человек по натуре пассивен и недостаточно самоуверен, то многие вещи сегодня могут обернуться против него. А потому так важно не рисковать понапрасну. Не стоит контактировать с людьми лишний раз. Имеют место мелкие ссоры и конфликты.

Не следует решать вопросы с начальством.

Менять работу в 3-й день лунного календаря категорически нельзя.

Запрещается покупать, продавать и совершать иные операции с недвижимостью.

Нежелательно сдавать сегодня экзамены или зачёты, оценки не порадуют.

Нельзя совершать поездки и путешествия, лучше отправиться в дорогу в другой день. То же самое касается и переезда.

Отдыхать сегодня не стоит. Лучше провести день в активности.

Не надо в 3-и лунные сутки выяснять отношения, ни к чему хорошему это не приведёт.

Запрещено делать операции на голове, переутомляться, удалять зубы.

Нельзя стричь волосы, это может привести к болезням и лишним финансовым тратам.

Не следует заключать в этот день помолвку или свадьбу.

В Сысоев день следует поостеречься определённых действий. Чем нежелательно заниматься 19 июля? Не спешите с делами, особенно важными и ответственными. Принимать решения тоже необходимо, всё тщательно обдумав.

Нежелательно делать заготовки на зиму, они выйдут неудачными.

Согласно народным приметам, 19 июля молодым девушкам нельзя спускаться в подвал или погреб. Остальным людям при спуске запрещено шутить и веселиться. Считается, что нечистая сила накажет.

Брать в долг и решать денежные вопросы — к финансовым проблемам.

По поверьям, запрещено смотреть в зеркало, когда находитесь в тёмной комнате. А то нечистая сила, появившаяся в отражении, заберёт красоту.

В Сысоев день, 19 июля, матерям категорически нельзя ругать дочерей, плохо думать о них. Этим можно сломать их судьбу.

Не сквернословьте и не ругайтесь, особенно с родными и близкими людьми. Разгорится крупный конфликт с неприятными последствиями.

В Сысоев день ни в коем случае нельзя смотреть в отражении на луну или солнце, а иначе привлечёте к себе беды и несчастья.