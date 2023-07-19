Астролог назвала знаки зодиака, которым следует опасаться оппозиции планет с 19 по 24 июля

В конце этого месяца многие планеты выстроятся в оппозицию к Солнцу и друг к другу. Этот период будет сложным для людей, так как могут возникнуть проблемы со здоровьем, также возрастёт уровень агрессии. Астролог Анна Новокрещенская рассказала, что напряжённая неделя начинается с 19 июля и продлится до 24 числа.

"В этом промежутке Солнце выстроится в оппозицию к Плутону. Это означает, что возникнут сложности во властных структурах, у многих начнутся конфликты с управленческими и административными органами, не исключены бюрократические проволочки", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой".

То есть, продолжила астролог, атмосфера вокруг будет пропитана негативными эмоциями. Эксперт рекомендует не эмоционировать, быть более сдержанными в это время — особенно представителям таких знаков зодиака, как Рак, Лев, Козерог, Овен и Весы, на которых оппозиции планет будут воздействовать с особой силой.

Также Новокрещенская советует не ходить в этот период на всевозможные собрания с большим количеством людей и в целом постараться меньше бывать в местах, где есть толпа, — это может привести к негативным последствиям. С 19 по 24 июля — время агрессии, когда растёт риск насильственных действий, учащается количество преступлений, добавила астролог.

Кроме того, у некоторых людей может ухудшиться здоровье. Крайне важно внимательно следить за самочувствием пожилых родных. При этом в августе о себе напомнит ретроградная Венера. В совокупности эти события ещё сильнее обострят ситуацию во всех сферах жизни.

"Последний летний месяц станет настоящим испытанием для тех, кто недавно вступил в отношения или, напротив, хочет выйти на новый уровень. Тем, кто готовится к свадьбе, стоит учесть, что без неприятных сюрпризов не обойтись. Сказать точно, как это проявится, крайне нелегко", — заявила эксперт.

В связи с этим астролог рекомендует перенести торжество на более спокойный период — сентябрь. В августе ожидается не менее десяти дней, в которые следует быть начеку. В первых числах месяца движения планет могут "ударить" по хроническим заболеваниям, поэтому важно следить за здоровьем. Новокрещенская пояснила, что 1 и 2 августа произойдёт полнолуние, а Меркурий вступит в фазу, которая поставит его в оппозицию с Сатурном. Это означает, что высока вероятность получения травм и ушибов, поэтому лучше воздержаться от экстремальных увлечений. Также астролог предупредила, что в начале августа у многих людей могут начаться проблемы на работе вплоть до увольнения.