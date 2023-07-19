Психолог перечислила основные признаки нездорового перфекционизма

Здоровый перфекционизм может помочь человеку развиваться и расти, а патологический, наоборот, способен привести к тревожности, депрессии и другим негативным последствиям. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач – медицинский психолог "СМ-Клиники" Любовь Крушинских.

"Люди с патологическим перфекционизмом часто ставят перед собой нереально высокие стандарты и требования, что может привести к чрезмерной напряжённости, выгоранию, истощению и низкой самооценке", — отметила эксперт.

Среди признаков нездорового перфекционизма психолог выделила чрезмерную самокритичность, стремление к идеальности и слишком высоким стандартам, постоянное сравнение себя с другими и чувство недостаточности в этом сравнении.

Также это может проявляться через склонность к негативным мыслям и предположениям о будущем, особенно когда речь идёт о результате работы. Люди с чрезмерным перфекционизмом часто отказываются от поддержки со стороны и не соблюдают баланса между работой и личной жизнью.

"Люди, страдающие патологическим перфекционизмом, склонны углубляться в мелочи, забывая о главном и уделяя чрезмерное внимание деталям, которые не имеют решающего значения. Например, они не могут эффективно подготовиться к экзамену из-за того, что углубляются в каждое понятие, каждое новое слово, исследуя их до мельчайших деталей", — указала Крушинских.

Патологический перфекционизм мешает человеку увидеть главное и понять, какие задачи действительно важны, а какие можно отложить или делегировать. Патологические перфекционисты могут жертвовать физическим и психологическим здоровьем ради достижения целей, а также игнорировать своих близких.

Регулярные перерывы, занятия спортом, достаточный отдых и общение с друзьями и семьёй могут помочь перфекционистам сохранять своё здоровье и улучшать качество жизни, считает психолог.