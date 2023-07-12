Ад перфекциониста: 10 ужасных фото, глядя на которые, хочется закричать и вырвать себе глаза

Все знают, на какие три вещи можно смотреть вечно. А вот тот ужас, который мы собрали в материале ниже, смогут выдержать разве что избранные. Перфекционизм наоборот, или 10 фотографий, которые вас точно выведут из себя.