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12 июля, 05:01

Ад перфекциониста: 10 ужасных фото, глядя на которые, хочется закричать и вырвать себе глаза

Все знают, на какие три вещи можно смотреть вечно. А вот тот ужас, который мы собрали в материале ниже, смогут выдержать разве что избранные. Перфекционизм наоборот, или 10 фотографий, которые вас точно выведут из себя.

"Как такое вышло и кто это позволил?" — Brandon4903.

Фото © Reddit / Brandon4903

Фото © Reddit / Brandon4903

"Моё ОКР в ужасе каждый раз, когда я гуляю по этому парку", — Brandon4903.

Фото © Reddit / Brandon4903

Фото © Reddit / Brandon4903

"Значит, так..." — nitran09.

Фото © Reddit / nitran09

Фото © Reddit / nitran09

"В КАЖДОЙ раковине в этом туалете разные смесители", — HydrationStation215.

Фото © Reddit / HydrationStation215

Фото © Reddit / HydrationStation215

"Кто спроектировал ЭТО? Мне просто с ним поговорить надо..." — MeganCattlin.

Фото © Reddit / MeganCattlin

Фото © Reddit / MeganCattlin

"Просто... За что?!" — Draco_04.

Фото © Reddit / Draco_04

Фото © Reddit / Draco_04

"Я умер", — Platon_Raz.

Фото © Reddit / Platon_Raz

Фото © Reddit / Platon_Raz

"Кто решил, что это хорошая идея?" — douglass_wildride.

Фото © Reddit / douglass_wildride

Фото © Reddit / douglass_wildride

"Боже, тут же специально всё размечено!" — Greentoaststone.

Фото © Reddit / Greentoaststone

Фото © Reddit / Greentoaststone

"В связи с этим моя мама впредь недостойна называть себя француженкой", — DJ_Grillades.

Фото © Reddit / DJ_Grillades

Фото © Reddit / DJ_Grillades

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

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Reddit / nitran09, Brandon4903

Сергей Трофимов
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