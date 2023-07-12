Ад перфекциониста: 10 ужасных фото, глядя на которые, хочется закричать и вырвать себе глаза
Все знают, на какие три вещи можно смотреть вечно. А вот тот ужас, который мы собрали в материале ниже, смогут выдержать разве что избранные. Перфекционизм наоборот, или 10 фотографий, которые вас точно выведут из себя.
"Как такое вышло и кто это позволил?" — Brandon4903.
"Моё ОКР в ужасе каждый раз, когда я гуляю по этому парку", — Brandon4903.
"Значит, так..." — nitran09.
Фото © Reddit / nitran09
"В КАЖДОЙ раковине в этом туалете разные смесители", — HydrationStation215.
Фото © Reddit / HydrationStation215
"Кто спроектировал ЭТО? Мне просто с ним поговорить надо..." — MeganCattlin.
Фото © Reddit / MeganCattlin
"Просто... За что?!" — Draco_04.
Фото © Reddit / Draco_04
"Я умер", — Platon_Raz.
Фото © Reddit / Platon_Raz
"Кто решил, что это хорошая идея?" — douglass_wildride.
Фото © Reddit / douglass_wildride
"Боже, тут же специально всё размечено!" — Greentoaststone.
Фото © Reddit / Greentoaststone
"В связи с этим моя мама впредь недостойна называть себя француженкой", — DJ_Grillades.
Фото © Reddit / DJ_Grillades
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Reddit / nitran09, Brandon4903