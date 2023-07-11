В МВД опровергли сообщения об отстранении следователя по делу Лерчек
МВД опровергло информацию о сговоре следователя и адвоката по делу Лерчек
Блогер Валерия Чекалина. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
В ГУ МВД РФ по Москве опровергли сообщения о том, что следователя по делу блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) отстранили от расследования по подозрению в сговоре с адвокатом фигурантки-миллиардерши. Соответствующее сообщение появилось вечером 11 июля на сайте ведомства.
"Утверждалось, что сейчас следователь отстранена от расследования и в отношении её проводится служебная проверка. ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время по указанному уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий", — отметили правоохранители.
Они уточнили, что из-за большого объёма работы и наличия нескольких потерпевших уголовное дело из районного отдела полиции передано в управление по Восточному административному округу Москвы. При этом следователь, о которой идёт речь, продолжает работать. В МВД призвали представителей СМИ воздержаться от распространения фейков.
Ранее появилась информация о том, что следователя по делу блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) отстранили от расследования по подозрению в сговоре с адвокатом фигурантки-миллиардерши. Утверждалось, что сотрудница СК заранее подготовила четыре документа с разными обвинениями, а также провела экспертизу в компании, близкой к стороне защиты.
Лайф напоминает, что Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму Чекалину — в пособничестве. В настоящее время все счета звёздного семейства арестованы, но их долги перед налоговой уже погашены. Тем не менее блогерша всё ещё остаётся под следствием. Чекалиным запрещено пользоваться Интернетом.