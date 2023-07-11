В МВД опровергли сообщения об отстранении следователя по делу Лерчек

В ГУ МВД РФ по Москве опровергли сообщения о том, что следователя по делу блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) отстранили от расследования по подозрению в сговоре с адвокатом фигурантки-миллиардерши. Соответствующее сообщение появилось вечером 11 июля на сайте ведомства.

"Утверждалось, что сейчас следователь отстранена от расследования и в отношении её проводится служебная проверка. ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время по указанному уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий", — отметили правоохранители.

Они уточнили, что из-за большого объёма работы и наличия нескольких потерпевших уголовное дело из районного отдела полиции передано в управление по Восточному административному округу Москвы. При этом следователь, о которой идёт речь, продолжает работать. В МВД призвали представителей СМИ воздержаться от распространения фейков.