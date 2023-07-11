Лерчек сняли на видео в элитном ресторане в центре Москвы
Блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) заметили в элитном ресторане "Саре" на Патриарших прудах в Москве. Видео с миллиардершей, которая сейчас находится под запретом определённых действий, публикует Mash.
Блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) заметили в элитном ресторане "Саре" на Патриарших прудах в Москве. Видео © Mash
Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму Чекалину — в пособничестве. В настоящее время все счета звёздного семейства арестованы, но их долги перед налоговой уже погашены. Тем не менее блогерша всё ещё остаётся под следствием. Чекалиным запрещено пользоваться Интернетом.
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