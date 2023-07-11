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11 июля, 11:16

Лерчек сняли на видео в элитном ресторане в центре Москвы

Блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) заметили в элитном ресторане "Саре" на Патриарших прудах в Москве. Видео с миллиардершей, которая сейчас находится под запретом определённых действий, публикует Mash.

Блогершу Лерчек (Валерию Чекалину) заметили в элитном ресторане "Саре" на Патриарших прудах в Москве. Видео © Mash

Дела миллиардерш Лерчек и Блиновской могут объединить в одно с новой фигуранткой — "атаманшей"

Дела миллиардерш Лерчек и Блиновской могут объединить в одно с новой фигуранткой — "атаманшей"

Напомним, Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму Чекалину — в пособничестве. В настоящее время все счета звёздного семейства арестованы, но их долги перед налоговой уже погашены. Тем не менее блогерша всё ещё остаётся под следствием. Чекалиным запрещено пользоваться Интернетом.

Следователя по делу Лерчек отстранили из-за подозрений в сговоре с её адвокатом

Следователя по делу Лерчек отстранили из-за подозрений в сговоре с её адвокатом

Обложка ©

VK / ler_chek

Александра Вишнякова
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