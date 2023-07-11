Следователя по делу Лерчек отстранили из-за подозрений в сговоре с её адвокатом

Следователя по делу блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) отстранили от расследования по подозрению в сговоре с адвокатом фигурантки-миллиардерши. По сведениям Mash, сотрудница СК заранее подготовила четыре документа с разными обвинениями, а также провела экспертизу в компании, близкой к стороне защиты.

Женщину-следователя по имени Марина уличили в долгом общении с адвокатом Чекалиной — Михаилом Мушаиловым. С юристом она якобы советовалась, по какой статье возбуждать дело, представив на "согласование" четыре варианта с разными обвинениями. Mash уточняет, что всё это происходило в рамках истории вокруг стилистки Эльвиры Янковской, которую изначально Лерчек обвинила в продаже палёных сумок под её именем.

С подачи Марины экспертизу проводили в фирме, которая аффилирована компанией адвоката Чекалиной. Следователь также рекомендовала Мушаилову заявить, что сумки продавались в ТЦ "Клевер", поскольку это её территория. Теперь сама сотрудница СК оказалась объектом служебной проверки.